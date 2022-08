„Die Tricks der Betrüger werden immer raffinierter und die Anzahl der Senioren immer größer – somit steigt auch der Beratungsbedarf.“ Das betonte Grünstadts Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) bei der erstmaligen Verpflichtung von fünf ehrenamtlichen Sicherheitsberatern für Senioren.

Die Sicherheitsberater sollen künftig genauer hinhören, wenn andere Ältere über dubiose Anrufe, E-Mails oder Whatsapp-Nachrichten berichten. In Grünstadt haben sich die Senioren Hubert Rudolf, Erich Schönberg, Karl Friedrich Schindler, Wolfgang Wedhorn und Wolfgang Hofmann schulen lassen, damit sie Gefahrensituationen erkennen und Verhaltenstipps von Senior zu Senior geben können. Wobei die Berater selbst auch oft ominöse Aufforderungen erhalten, Geld zu überweisen oder Bankdaten zu übermitteln. Sei es, weil sie vermeintlich bei einem Gewinnspiel gewonnen haben, einem Freund oder Verwandten in Not helfen sollen oder Opfer von Betrügereien werden sollen. „Wenn man bedenkt, dass von den 14.500 Einwohnern von Grünstadt immerhin ein Viertel, also über 3500 Menschen, älter als 65 Jahre sind, sieht man hier ganz klar einen Bedarf. Zumal die Betrüger mit teilweise unglaublich raffinierter Rhetorik ihre Opfer bedrängen. An anderer Stelle funktioniert das Konzept der Sicherheitsberater auch, also kann das bestimmt auch in Grünstadt erfolgreich sein“, so Wagner.

Hilfe auf Augenhöhe

Das Konzept in unsere Region „gebracht“ hat Horst Gesell, neuer stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Grünstadt. Neben den fünf neu Verpflichteten in Grünstadt gibt es in der Verbandsgemeinde Leiningerland mit Irmgard Gurdan aus Gerolsheim, Ursula Renner aus Bockenheim, Stefan Altheimer aus Hettenleidelheim und Gaby Müller aus Gerolsheim vier Sicherheitsberater. „Man soll in seinem Umfeld über die Enkeltrick, falsche Polizisten und Co. informieren, sei es beim Skat-Spielen, beim Kaffeetrinken im Freundeskreis oder wenn man sich beim Bäcker in der Schlange unterhält“, sagt Gesell. Auch sei die Scham, sich direkt an die Polizei zu wenden, mitunter groß, vor allem, wenn alte Menschen Opfer einer Straftat geworden sind. „Zur Polizei zu gehen und sich zu outen, fällt dann vielen schwer“, so Gesell. Da die Ermittler jedoch möglichst viele Infos über die Gaunereien brauchen, könnten die Seniorenberater sozusagen auf Augenhöhe vermitteln und weiterhelfen.

Die Sicherheitsberater machten und machen auch selbst zuhauf Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Betrugsmaschen. Fast wöchentlich melde sich zum Beispiel ein vermeintlicher Microsoft-Mitarbeiter, der persönliche Daten erfragen will. „Und geerbt habe ich inzwischen auch schon zig Millionen Euro“, berichtet Schindler über diverse „Erbschaften“, wenn „ich im Vorfeld die von den Betrügern geforderten Bearbeitungsgebühren von mehreren tausend Euro überwiesen hätte“. Hat er aber nicht. Bei Gewinn- oder Erbmitteilungen ist man als Sicherheitsberater natürlich besonders sensibilisiert – bei sich, aber auch bei anderen Senioren.

Kontakt

Der Kontakt zu den Seniorenberatern kann über die E-Mail-Adresse ordnungsamt@gruenstadt.de oder über Telefon 06359 805301 hergestellt werden.