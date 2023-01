Wer Interesse hat, sich die Sonderausstellung „Street Life – Die Straße in der Kunst von Kirchner bis Streuli“ im Wilhelm- Hack-Museum in Ludwigshafen anzuschauen, kann an einer Führung des Kulturvereins Grünstadt und Umgebung teilnehmen. Anne Rittig, die diese Ausflüge seit mehr als 40 Jahren organisiert, wird die rund 160 Werke der Schau, von Christo über George Grosz und de Chirico bis zu Jeff Wall, erläutern. Treffpunkt ist am Donnerstag, 2. Februar, um 14.15 Uhr im Foyer des Museums. Verbindliche Anmeldung unter der Telefonnummer 06359 919963. Es wird versucht, Fahrgemeinschaften zu bilden.