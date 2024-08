Mitten in der Nacht ist eine 62-Jährige aus dem Leiningerland ohne Führerschein erwischt worden. Eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt unterzog die Frau am Mittwoch um 4.55 Uhr in der Daimlerstraße in Grünstadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Die Autofahrerin händigte den Beamten auf Verlangen ihre Fahrerlaubnis aus. Dabei handelte es sich aber um einen britischen Führerschein aus früherer Zeit. Da die Frau in der Bundesrepublik Deutschland lebt, hätte sie das Dokument schon 2020, im Jahr des Austritts von Großbritannien aus der EU, in eine deutsche Fahrerlaubnis umtragen lassen müssen. So hatte sie keinen gültigen Nachweis, gegen die 62-Jährige wurde deshalb ein Strafverfahren eingeleitet.