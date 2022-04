Die Osterspaziergänge müssen sich in diesem Jahr auf Feldwege beschränken. Nach dem Schneefall vom Freitag warnen Försterin und Stadtverwaltung vor einer Wanderung durch den Wald oder durch den Stadtpark.

„Es ist wirklich lebensgefährlich“, sagt Isabelle Behret, Leiterin des Forstreviers Jerusalemsberg-Leiningerwald. Sie bittet die Bürger eindringlich, „unbedingt aus dem Wald draußen zu bleiben“. Die massiven Schneefälle in der Nacht auf Samstag kamen in einer denkbar ungünstigen Phase der Vegetation. „Die Bäume sind jetzt gerade dabei, auszutreiben. Das heißt, sie haben sehr viel Wasser durch Wurzeln und Stämme in ihre Kronen geleitet“, erläutert sie. Dadurch seien die oberen Äste extrem schwer. „Die zusätzliche Last durch die Schneemassen konnte das Holz nicht mehr tragen und ist gebrochen.“ Allerdings seien erst einige der beschädigten Kronen herabgestürzt, die meisten hingen noch hoch oben – sozusagen „am seidenen Faden“ – und könnten beim nächsten kräftigen Windstoß herunterfallen.

Hinweisschilder sollen Fußgänger stoppen

Die Försterin hat etwa 15 Schilder mit Hinweisen auf die Lebensgefahr drucken lassen und am Waldrand aufgestellt. Gruppen von Spaziergängern und Mountainbike-Fahrer hat Behret in den letzten Tagen schon auffordern müssen, den Wald zu verlassen. Gar nicht witzig findet sie, wenn Wegewarte sich in Gefahr begeben, weil sie auf eigene Faust Wanderwege freischneiden.

Drei Trupps des Forstamtes seien seit Samstag ununterbrochen mit der Beseitigung der Schäden beschäftigt. Am Dienstag waren sie parallel in Battenberg, in Wattenheim und in Altleiningen unterwegs. Dabei kämen sie nur langsam voran. „Zwei Mann mit Maschine brauchen für sechs Kilometer einen kompletten Arbeitstag“, erzählt Behret. Ihre Leute konzentrierten sich darauf, die Hauptwege freizuräumen und zu sichern. „In einem zweiten Schritt müssen wir dann in die Bestände hinein und vor allem Bruch von Fichten herausholen, was sonst wieder den Borkenkäfer anlocken würde“, erläutert Behret, die die ursprünglich geplanten Verkehrssicherungsmaßnahmen am Montag im Amselthal kurzfristig abgesagt hat. Die Straßenmeisterei, die ihr sonst bei der Absperrung helfe, habe gerade Wichtigeres zu tun. Die Försterin freut sich, dass bislang keine Personen verletzt worden seien und sieht auch einen positiven Aspekt des Schneefalls: Der Boden sei jetzt sehr gut durchfeuchtet.

Birken und Kiefern sind betroffen

Besonders betroffen von Schneebruch seien Birken, Kirschen und vor allem Kiefern. „Ich hatte im Studium gelernt, dass Kiefern eine Nassschneeproblematik haben“, blickt Behret auf ihre Ausbildung zurück. Nun erlebe sie, was das bedeutet. Sie könne sich nicht erinnern, dass es jemals während ihrer Berufstätigkeit einen derart starken Schneefall so spät im Jahr gegeben habe. Auch ihre älteren Kollegen wüssten von keiner vergleichbaren Situation in der Vergangenheit.

In Grünstadt ist nicht so viel passiert

Der Chef des Grünstadter Bauhofs, Martin Fluch, erinnert sich an ähnliche Schneemassen um Ostern zuletzt in den 1980er Jahren. „Damals als Kind kam es mir jedenfalls genauso viel vor“, sagt er. Die Wetterkapriolen des vergangenen Wochenendes hätten vornehmlich in Carlsberg und Altleiningen eine Schneise der Verwüstung angerichtet. In Grünstadt hielten sich die Schäden in Grenzen, sagt er. „Auf einem Parkplatz hat ein abgebrochener Ast ein Autodach zerkratzt und am Westring mussten wir zwei Bäume fällen“, berichtet Fluch von den „größten Ereignissen“.

Bei Kontrollen des öffentlichen Grüns hätten er und sein Team noch zahlreiche heruntergefallene Äste im Stadtpark gefunden. Der Bauhof-Leiter vermutet aber, dass in den nächsten Tagen noch die eine oder andere Schadensmeldung bei ihm eingehe. Stadtverwaltung und der Tourismusverein „Leiningerland. Das Tor zur Pfalz“ warnen davor, dass sich lose Äste auch Wochen nach dem Schneebruch noch lösen und herabstürzen könnten. Deshalb bestehe weiterhin erhebliche Gefahr beim Aufenthalt in Bereichen mit großen Baumbeständen.