Im Wattenheimer Hinterwald findet am Samstag eine große Pflanzaktion unter dem Motto „Bürger-Wald-Erhalt: Gesunder Wald – gesunde Menschen“ statt. Die Revierleiterin Isabelle Behret lädt dazu alle interessierten Bürger, gern auch ganze Familien, ein. Auf zwei Flächen im Bereich hinter der Grünbrücke werden gemeinsam Bäumchen gesetzt. „Wer Feldhacken oder Spaten mitbringen kann, soll das bitte tun“, sagt die Försterin. Sie freut sich darüber, dass schon etliche Leute angemeldet sind, die bei vorangegangenen Aktivitäten mitgemacht haben. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Parkplatz Wegweiser an der Landstraße 520. Von dort geht es gebündelt an die Stellen der Arbeitseinsätze. Für Situationen, in denen nicht ausreichend Abstand eingehalten werden kann, sollen Masken mitgebracht werden.