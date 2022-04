Försterin Isabelle Behret warnt weiterhin davor, im Wald spazieren zu gehen. Auch wenn das Wetter einen anderen Eindruck vermittele und der Wintereinbruch am 8. April im öffentlichen Bewusstsein langsam in den Hintergrund rücke, sei der Aufenthalt in Baumbeständen lebensgefährlich.

Bei der Sitzung des Forstzweckverbandes Jerusalemsberg-Leiningerwald am Montag in Grünstadt verdeutlichte die Revierleiterin: „Nach einem Orkan liegen 95 Prozent der abgerissenen Äste und abgeknickten Stämme am Boden. Nach dem verheerenden Nassschnee-Ereignis, das insbesondere in den Kreisen Bad Dürkheim und Kaiserslautern für katastrophale Zustände gesorgt hat, hängen 95 Prozent der kaputten Kronen noch hoch oben in den Bäumen.“

Gewaltiges Gefahrenpotenzial

Das sei ein gewaltiges Gefahrenpotenzial, welches selbst Wegewarte unterschätzten, erzählte sie, dass einige kurz nach dem starken Schneefall losgezogen seien, um hier und da Wanderwege freizuschneiden. Mit den Aufräumarbeiten sei sie mit ihrem kleinen Forstteam überfordert. „Wir konzentrieren uns auf die Hauptfahrwege und die Beseitigung potenzieller Borkenkäfer-Nester in den geschädigten Fichtenbeständen“, erläuterte Behret.

Für alles andere sollte die Verbandsgemeinde Leiningerland Fachfirmen engagieren. Herbert Knoll (CDU), Bürgermeister von Lambsheim, fragte: „Darf man denn jetzt in der Brutzeit überhaupt irgendetwas absägen?“ Am Lambsheimer Weiher habe man mal für 5000 Euro erst einmal jeden Baum untersuchen lassen müssen. Forstamtsleiter Behret sagte: „Verkehrssicherung geht immer vor.“ Frank Stipp erläuterte: „Wir können doch auch das ganze Jahr unserer Bewirtschaftungstätigkeit nachgehen.“