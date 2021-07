Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim will den Wehren Altenahr und Dernau unter die Arme greifen. Nach ihrer Rückkehr hatten Wehrleute aus der Verbandsgemeinde Leiningerland über die schlimmen Zustände im Katastrophengebiet berichtet. Gerade auch die Angehörigen der Feuerwehren seien in mehrfacher Hinsicht belastet. Neben technischer Unterstützung und Spenden bräuchten die Betroffenen vor allem persönliche Kontakte, um das Gefühl zu haben, nicht allein zu sein. Auch nach den Bergungs- und Rettungsmaßnahmen bedarf es weiterer Unterstützung. Die Feuerwehrleute aus Hettenleidelheim und Wattenheim möchten mit den Kameraden aus Altenahr und Dernau eine nachhaltige Partnerschaft eingehen. Der Förderverein will finanziell im Ahrtal helfen. Mit Sachspenden sei es momentan schwierig, weil sie vor Ort nicht an den Mann zu bringen seien, so Wehrführer Werner Berberich. Deshalb sei am Dienstag auch die Sammlung in Hettenleidelheim abgesagt worden, wobei Bürger abgewiesen werden mussten, die extra für die Fluopfer eingekauft hätten. Spendenkonto bei der Sparkasse Rhein-Haardt, IBAN: DE09 5465 1240 005 6939 57; Stichwort: Unterstützung Feuerwehr Altenahr – Dernau.