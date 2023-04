Es gibt ihn seit 70 Jahren: den Pfälzischen Mundartdichterwettstreit in Bockenheim. Er ist der älteste seiner Art in der Pfalz. Bei der Organisation hilft seit 1978 der Förderkreis Mundart Bockenheim. So auch in diesem Jahr, in dem der Wettstreit für den 22. und 23. April geplant ist.

Bei der Mitgliederversammlung des Förderkreises Mundart standen unter anderem Vorstandswahlen auf dem Programm – dabei blieb aber (fast) alles beim Alten. Außerdem waren Änderungen Thema, die wegen der Pandemie vorgenommen werden mussten, und auch eine Umstrukturierung im finanziellen Bereich, die notwendig wurde, weil dem Verein die Förderung von der Verbandsgemeinde Leiningerland weggebrochen ist.

Laut Geschäftsführerin Heike Benß gab es seit 1988 eine Vereinbarung zwischen dem Förderkreis Mundart, der VG Grünstadt-Land (heute Leiningerland), dem Landkreis und dem Bezirksverband. Sie habe besagt, dass die Institutionen die beiden jährlich in Bockenheim stattfindenden Mundartveranstaltungen – also Dichterwettstreit und Mundarttage – fördern, um „auch in Zukunft die Bedeutung Bockenheims für die Pflege der pfälzischen Mundart zu erhalten“. Die VG habe diese freiwillige Leistung aber eingestellt. Dadurch sei die Sachbearbeitung und Abrechnung für die Mundarttage Anfang 2020 an den Förderkreis und für den Dichterwettstreit an die Ortsgemeinde rückübertragen worden. Kreis und Bezirksverband unterstützten den Verein aber weiterhin, berichtet Benß.

2023 hoffentlich alles beim Alten

Die diesjährigen Mundarttage finden Ende April statt: Am Samstag, 22. April, 19.30 Uhr, gibt es in der Emichsburg einen Comedyabend mit Tim Poschmann vom Theater Boulevard Deidesheim. Am Sonntag, 23. April, 11 Uhr, predigt Dekan Paul Metzger in der Martinskirche „uff Pälzisch“. Im Anschluss gibt es die Verleihung des Preises der Emichsburg, der diesmal an die Mundartband „Anonyme Giddarische“ geht.

Der 71. Pfälzische Mundartdichterwettstreit findet am Samstag, 14. Oktober statt – und zwar hoffentlich wieder so, wie man ihn kennt. 2020 wurde er zwar vorbereitet, die Veranstaltung musste aufgrund der Pandemie aber ausfallen und die Preisverleihung erfolgte per Post. Gleiches gilt für die Mundarttage 2021 und 2022 – allerdings gab es da richtige Preisverleihungen – bloß nicht im Frühjahr, sondern im Sommer im Freien.

Der Verein hat aktuell 69 zahlende Mitglieder, bei denen es sich um Einzelpersonen, ganze Familien oder auch Firmen handeln kann. Hiervon sind 27 aus Bockenheim. Seit 14 Jahren ist Heike Benß Geschäftsführerin, der Vorsitzende des Vereins ist immer der Ortsbürgermeister, aktuell also Gunther Bechtel.

Der Vorstand

Vorsitzender: Ortsbürgermeister Gunther Bechtel. Stellvertretender Vorsitzender: Torsten Schuler; Erweiterter Vorstand: Michael Werner und neu dazu ist Timo Benß; Geschäftsführerin Heike Benß (seit 2009); Beiräte: Christian Deimel, Wieland Benß, Ute Zimmermann; Kassenprüfer: Bernd Augustin, Karin Tiefel.