Die drei klimafreundlichen Projekte, die in Lautersheim über das Sonderkontingent Grün des Dorferneuerungsprogramms mit bis zu 80 Prozent gefördert werden sollen, werden zusammen brutto 34.629 Euro kosten.

Darüber informierte Bürgermeister Thomas Mattern den Gemeinderat am Freitag. Bei der Juni-Sitzung hatte man den Aufwand auf 25.000 Euro geschätzt. Geplant sind mithilfe des Kaiserslauterer Ingenieurbüros L.A.U.B., das bereits beauftragt wurde, den Zuschussantrag vorzubereiten, ökologisch sinnvolle Umgestaltungen an drei Stellen: Aufgewertet werden soll der Grünstreifen am Parkplatz der Kindertagesstätte „Nimmersatt“, ein 450 Quadratmeter großes Areal an der Gemeindehalle und eine etwa halb so große Fläche am Spielplatz in der Hintergasse. Zu pflanzen seien standortgerechte und an die Klimaveränderung angepasste Bäume und Sträucher. Mattern konnte sagen, dass maximal 20 Prozent Eigenleistung zulässig sind. Er schlug vor, die Auftragsvergabe und die Leistungsphasen eins bis fünf sowie das Angießen der frisch gesetzten Pflanzen für 6804 Euro selbst zu übernehmen. „Das sind dann genau 19,95 Prozent der Projektkosten, sodass die Gemeinde nur noch mit weniger als 100 Euro belastet wird“, so der Ortschef. Einstimmig gab das Gremium für diese Vorgehensweise Grünes Licht.