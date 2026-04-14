Winzer aus dem Leiningerland haben zu einem Dinner eingeladen, um ihre Weingräfin zu feiern. Dabei zeigen sie, wie sich Wein mit Speisen kombinieren lässt.

Die Turnhalle der Sausenheimer Grundschule ist fast nicht wiederzuerkennen: Dort stehen Dutzende runde Tische, bestückt mit feinem Gedeck und je zwei Weingläsern. Fast könnte der Eindruck entstehen, hier werde eine Hochzeit gefeiert. Doch die aufwendige Dekoration hatte einen anderen Anlass: Madeleine, die Erste.

Zu Ehren der amtierenden Weingräfin, die aus Sausenheim stammt, hat die Bauern- und Winzerschaft Grünstadt-Sausenheim-Burgenland zu einer Weinprobe geladen, verbunden mit einem Sechs-Gänge-Menü. Dabei sollte es nicht nur um Geselligkeit gehen, auch die Verbindung von Speis’ und Trank unter dem Motto „Moderne trifft Tradition“ stand im Vordergrund. Gerhard Siebert, Senior des Sausenheimer Weinguts Schenk-Siebert, erklärte, warum welcher Wein zu welchem der Gänge passt und wie das harmoniert.

Diese Kombination ist schwierig

Gewissermaßen war die Auswahl der Weine ein Blindflug, gibt Siebert schmunzelnd zu. Eine Verkostung mit Menü vorab habe es nicht gegeben. Stattdessen haben die Mitglieder der Bauern- und Winzerschaft gemeinsam mit Jörg Neumann vom Bockenheimer Weinlabor in der Theorie überlegt, wie sich die Gänge am besten durch Wein ergänzen ließen. Im Ergebnis gab es zu jedem Gang zwei Varianten aus den Reihen der Mitgliedsbetriebe, die – wie Siebert erklärte – Abwechslung bieten sollten. Welche Weine am besten passen, hänge vor allem mit zwei Regeln zusammen.

Das Motto des Abends: Tradition trifft Moderne. Foto: Mareike Keiper

Die erste erläuterte Winzer Johannes Nippgen im Gespräch mit der RHEINPFALZ: Zu groß sollten die Gegensätze zwischen Wein und Speise nicht sein. Als Beispiel nennt er leichten Fisch und schweren Barrique-Wein, ein Duo, das eher nicht zusammenpasse. Die zweite Regel ergänzt Christoph Siebert, Vorsitzender der Bauern- und Winzerschaft: Der Wein dürfe neben der Speise nicht untergehen. „Schweres Essen braucht einen schweren Wein“, rät er. Nippgen ergänzt aber einen Faktor, den der Koch mitbedenken muss: „Wenn jemand einen Sauvignon nicht mag, sollte man ihn ihm nicht aufzwingen.“ Heißt: Am Ende geht’s vor allem darum, dass der Wein den Geschmack trifft.

Beziehung zwischen Wein und Essen schaffen

Was das heißt, zeigten die Winzer an diesem Abend. Den Beginn macht Brot mit dreierlei Aufstrich, wobei die größte geschmackliche Herausforderung laut Siebert Senior die Leberwurst ist. Dazu getrunken werden zwei Cuvées mit fruchtiger Note, wobei die säurehaltigere Cuvée der Wurst die Stirn biete, während die andere exotische Aromen beinhalte, was wiederum den Dattel-Curry-Dip aufgreife.

Auch einige Weinhoheiten waren zu Gast. Foto: Jennifer Bauer

Zum Forellentatar mit Kapern und Granatapfel gibt’s einen fruchtigen, säurearmen Rosé, alternativ einen Sauvignon Gris – als pilzresistente Weinsorte ein Vertreter der Moderne. Zur Grünkernmehlsuppe bieten die Winzer unter anderem einen Blanc de Noir an. Sie setzen bewusst auf ein nussiges Aroma, das zur Suppe passt, die ebenfalls nussige Noten beinhaltet. Wichtig war den Entscheidern laut Christoph Siebert, eine Beziehung zwischen Wein und Essen zu schaffen.

Zu süß „wird anstrengend“

Doch wie ist das bei Desserts? „Zu Süßem passt kein trockener Rotwein“, sagt der Vorsitzende. Wer nun an Schokolade denkt, erwischt damit keine Ausnahme, ergänzt Nippgen: „Zartbitterschokolade und Rotwein passt, aber nur deshalb, weil beides kräftiger schmeckt.“ Gleichzeitig gilt: Je aromatischer die Speise, desto fruchtiger der Wein. „Aber zu süß wird anstrengend“, sagt er. Deshalb seien Beerenauslese und Eiswein so passend – beide Getränke enthielten eine leichte Säure, die gut zu Desserts passe. In diesem Fall suchten die Winzer allerdings zwei verschiedene liebliche Gewürztraminer aus, die das Kokos-Limetten-Mouse ergänzen sollten.

Gerhard Siebert und seine Frau während seiner Ernennung zum Ehrenvorsitzenden. Foto: Mareike Keiper

Madeleine zeigte sich mit ihrem Dinner auf jeden Fall zufrieden und auch die Bauern- und Winzerschaft, die mit etlichen Mitgliedern den Service übernahm, wirkte positiv gestimmt. „Wir wollten zeigen, was es gibt in unserer Region, da ist viel Idealismus dabei“, betonte Christoph Siebert – und kündigte bereits an: Weil Madeleines Nachfolgerin Lotte Heiner auch aus Sausenheim kommt, wird es auch nächstes Jahr eine entsprechende Probe geben.

Zur Person

Neben Madeleine stand eine weitere Person im Fokus des Abends:

Nachdem Gerhard Siebert im vergangenen Jahr seinen Vorstandsposten in der Bauern- und Winzerschaft aufgegeben hatte, bevor der frühere Ortsverein Grünstadt-Sausenheim mit dem Ortsverein Burgenländchen fusionierte, wurde er nun zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Wolfgang Heiner zählte seine vielen Aktivitäten in 32 Jahren Mitgliedschaft auf und lobte ihn als einen, der „die Region mit Herz und Engagement vertritt“.