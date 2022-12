Traditionell treffen sich am Tag vor Weihnachten Grünstadter, die heute anderswo wohnen, und solche, die in der Heimat geblieben sind, an der Vorstadt-Kreuzung zum vorweihnachtlichen Gedankenaustausch. In der Vor-Corona-Zeit war auch schon mal die Straße gesperrt, damit sich die Besucher am 23. Dezember abends sicher auf der Kreuzung aufhalten konnten. Dieses Jahr ist keine Straßensperrung beantragt worden, berichtet Rialto-Gesellschafter Adrian Tabacki. Allerdings werde Sicherheitspersonal darauf achten, dass die Menschen nicht vor der Kneipe auf der Straße stünden. Im vergangenen Jahr – damals galt die 2G-Regel – seien genauso viele Menschen gekommen, wie ins Innere der Kneipe passten, erinnert sich Tabacki. Wie viele es dieses Jahr werden? „Schwer zu sagen.“ Im Rialto sind am Abend sechs Leute im Ausschank im Einsatz. Tabacki bittet darum, dass die Gäste keine Getränke selbst mitbringen. In der Vergangenheit habe er nämlich schon bis in die frühen Morgenstunden die Kreuzung fegen müssen. Venus-Wirt Alfonso Esposito sagt: „Ich habe auf, aber ich arbeite nur im Restaurant.“ Im Lokal seien schon sehr viele Plätze reserviert, aber man könne natürlich trotzdem versuchen, noch einen Platz zu ergattern.