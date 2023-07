Grünstadt. Der pensionierte Polizeibeamte Joachim Specht, seit drei Jahren Vorsitzender des Altertumsvereins Grünstadt-Leiningerland, ist bei einer Generalversammlung in seinem Amt bestätigt worden. Stellvertreter wurde der ehemalige Erste Kreisbeigeordnete Claus Potje. Er löste den bisherigen Zweiten Vorsitzenden Günter Herrmann ab. Der 78-jährige einstige Chefarzt der Chirurgie am Kreiskrankenhaus Grünstadt wurde für seine großen Verdienste um Verein und Heimatmuseum im Alten Rathaus einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt. Potje ist in Personalunion auch Schriftführer. Die Kasse übernahm Sheeba Specht. Zum Sachverwalter ernannt wurde Yamen Al Salkini. Beisitzer sind jetzt Heinz-Ludwig Bender, Pfarrer Andreas Funke und Klaus Petry. abf