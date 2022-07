Für das leerstehende Bürogebäude in der Karl-Walter-Straße, in dem bis Mai das Jobcenter untergebracht war, gibt es noch keine Interessenten, die bereit seien, den Wunschpreis des Eigentümers zu zahlen. Es soll für 1,35 Millionen Euro verkauft werden. Das berichtet Christopher Müller von Dammert Immobilien, der mit dem Verkauf betraut ist. Das rund 30 Jahre alte renovierungsbedürftige Gebäude mit 750 Quadratmeter Nutzfläche könne weiterhin als Bürogebäude dienen, es könne aber auch zum Wohnhaus umfunktioniert werden. Das Jobcenter ist Ende Mai in die Dieselstraße 8 umgezogen, weil der Mietvertrag gekündigt worden war und weil es mehr Platz brauchte.