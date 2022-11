Rund ein Dutzend Veranstaltungen hat die Ortsgemeinde Tiefenthal für nächstes Jahr geplant. Zusammen mit den Vorsitzenden der örtlichen Vereine sind diese im Kultur- und Sozialausschuss am Mittwoch abgestimmt worden.

Los geht es am Nachmittag des 14. Januar mit dem Verbrennen der eingesammelten Christbäume durch die Feuerwehr an der Feldscheune. „Am nächsten Tag ist dann ab 11 Uhr Neujahrsempfang im Bürgerhaus“, kündigt Ortschef Edwin Gaub (CDU) im Nachgang zur Sitzung an. Aschermittwoch, 22. Februar, laden die Landfrauen ebenda zum Heringsessen ein.

Für 30. April ist Tanz in den Mai in der Scheune vorgesehen. „Die Deiwelsweiber richten das als 90er-Jahre-Feier aus“, sagt Gaub. Einer öffentlichen Probe der Elmbachtaler kann man am Vatertag, 18. Mai, 11 bis 14 Uhr, an selbem Ort bewohnen. „Dieses Ensemble wird dann Mitte Juli bei unserem Jubiläumsfest zur Neuen Mitte ein Konzert geben“, so der Bürgermeister. Im August werde vom 18. bis 22. wieder Kerwe gefeiert.

Otterstädter kommen wieder

Für den 17. September haben sich die Original Otterstädter Musikanten angekündigt. Sie werden ihre Böhmisch-Mährischen Bläserklänge ab 11 Uhr in der Feldscheune zu Gehör bringen. Am 31. Oktober werden die Diefenthaler Deiwelsweiber eine Halloweenparty mit Umzug auf die Beine stellen. Landfrauen und Wehr wollen St. Martin am Gerätehaus feiern: am 11. November ab 17 Uhr. Am 1. Dezember gibt es ein Backblechkonzert. Was Heiligabend auf dem Weedplatz geboten wird, sei noch in der Planung, so Gaub.