Das Evangelische Gemeindehaus in Eisenberg wird in der bevorstehenden kalten Jahreszeit voraussichtlich nicht geheizt werden. Folglich könnten dort weder Theater- noch sonstige Veranstaltungen stattfinden. Dies teilte Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) der RHEINPFALZ am Freitagnachmittag mit.

Begründet wird die Maßnahme mit der akuten Gas-Versorgungslage. Dabei handelte es sich zunächst um eine Empfehlung, betonte Funck. Eine endgültige Entscheidung darüber wird der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am Dienstag beziehungsweise der Stadtrat in der darauffolgenden Woche treffen. Wie Funck weiter berichtet, habe er sich bereits mit dem Theaterbetreiber Christopher Krill über dieses Vorgehen verständigt. Ebenfalls habe schon ein Gespräch zwischen Stadtbürgermeister und den Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen über das Thema stattgefunden. Funck wies im Gespräch mit der RHEINPFALZ auch auf den mit der Gasverknappung zusammenhängenden Kostenfaktor hin. Danach werde bei einer „einigermaßen Durchheizung“ im Gemeindehaus in zwei Wochen soviel Gas verbraucht wie ein Vier-Personen- Haushalt in einem Jahr. Mit dieser Maßnahme solle aber die Kultur in Eisenberg „nicht abgeschafft werden“, so Funck. Voraussichtlich werden dann im kommenden Jahr die Veranstaltungen in die wärmere Jahreszeit verlegt. Über das weitere Vorgehen müsse aber der dafür zuständige Kulturausschuss beraten, sagte der Stadtbürgermeister.|hsc