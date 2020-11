Die evangelische Kindertagesstätte Bockenheim bleibt geschlossen. Hier ist nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim eine Erzieherin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei der Tagesförderstätte der Lebenshilfe Bad Dürkheim ist eine Mitarbeiterin positiv getestet worden, vier betreute Personen sind in Quarantäne. An der Berufsbildenden Schule in Bad Dürkheim wurde ein Schüler positiv auf das Virus getestet, hier ermittelt das Gesundheitsamt die Kontaktpersonen. Bei Fragen können sich Eltern und Angehörige an das Gesundheitsamt Neustadt wenden: gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de. Die Anzahl der Toten im Kreis Bad Dürkheim hat sich auf nunmehr 21 erhöht: Zwei Männer, die über 80 Jahre alt waren, sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Im Kreis Bad Dürkheim sind derzeit 190 Infektionen bekannt. Seit der letzten Meldung am Freitag sind 60 Neuinfektionen hinzugekommen. Im Donnersbergkreis sind 127 Infektionsfälle bekannt, vier Patienten werden stationär behandelt. Zehn Menschen sind im Donnersbergkreis im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.