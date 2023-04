Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Europa-Kino in der Innenstadt ist nicht nur geschlossen, sondern wird demnächst auch abgerissen, um Platz für etwas Neues zu schaffen. Höchste Zeit, noch einmal in Erinnerungen an längst Vergangenes zu schwelgen. Zwei Mitarbeiterinnen der RHEINPFALZ machen es vor – und hoffen auf Nachahmer aus der Leserschaft.

Es war 1979, ich war 15 und hatte meinen ersten richtigen Freund. Er war drei Jahre älter als ich und besaß schon ein cooles Yamaha-Mokick, auf dessen Tank er meinen Namen geschrieben