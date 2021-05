„Der Busverkehr durch die Rodenbacher Ried- und Wiesenstraße wird wohl bald Geschichte sein.“ Ebertsheims Ortsbürgermeister Bernd Findt (FL) ist optimistisch, dass die – auf Anregung einer Bürgerin gefundene – Fläche für einen Buswendeplatz neben der Landstraße die behördlichen Hürden nehmen wird. Ist damit die Idee vom Tisch, den Linienverkehr über die Kreisgrenze nach Lautersheim laufen zu lassen?

„Den entscheidenden Vorstoß“ für den potenziellen Buswendeplatz neben der Landstraße habe es vor einigen Monaten gegeben, informierte Findt im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Gisela Diemer habe damals angeregt, eine gegenüber des Friedhofs liegende Fläche in die Überlegungen für einen Buswendeplatz mit einzubeziehen. Das zuvor angedachte Areal unterhalb des Friedhofs war mittlerweile vom Tisch: Der 28 Meter große Bus-Wendekreis und die Eigentumsverhältnisse rund um den dortigen betonierten Wirtschaftsweg passten einfach nicht zusammen. In Verbindung mit den neuen, von der Riedstraßen-Anliegerin vorgeschlagenen Flächen wäre aber kein Geländekauf notwendig.

Das hat der – nach dem Vorschlag „mit allen zuständigen Behörden sprechende“ – Ortschef in der Folgezeit vor Ort und in der Praxis testen lassen: in Absprache mit Gert-Uwe Schneider, Chef der für den regionalen Busverkehr zuständige Verkehrsbetriebe Leininger Land, und einem Busfahrer. Und siehe da: Obwohl die normalerweise für ein problemloses Buswenden angenommenen 28 Meter auch mit der neuen Variante rechnerisch nicht ganz erreicht werden, konnte das Großfahrzeug auf der Landstraße wenden.

Es fallen etwa drei Parkplätze weg

Nach diesem erfolgreichen Wendemanöver gebe es als nächstes einen Ortstermin mit allen betroffenen Behörden und Institutionen, kündigt Findt an. Insbesondere mit Vertretern vom Landesbetrieb Mobilität (LBM). Die Gemeinde tritt dort nicht nur als Grundstückseigentümerin der Flächen, sondern auch als Bauherrin: Für den Wendeplatz müssten auf ein paar Metern der Bordstein abgeflacht und die Böschung etwas eingeebnet werden. Außerdem fallen auf der gegenüberliegenden Seite etwa drei der acht Parkplätze weg. Das dürfte alles „eigentlich kein Problem sein“, sagt Findt.

Und meint damit wohl auch die Rolle des LBM als Genehmigungsbehörde für das vorgesehene Wenden der Busse auf der Landstraße. Wenn’s gut läuft, könnten am Ortsausgang Richtung Lautersheim noch in diesem Jahr die täglich etwa 15 Omnibusse ihre Fahrtrichtung ändern, müssten nicht mehr die Schleife durch das Wohngebiet Ried- und Wiesenstraße und die Haarnadelkurve fahren.

Anbindung des Nachbarkreises nicht vergessen

Dies sei das primäre Ziel gewesen, betont Findt. Trotzdem habe er die Anbindung Lautersheims und Biedesheim dabei nicht aus den Augen verloren, habe parallel Gespräche dazu geführt. Grundsätzlich sei er auch hier optimistisch, allerdings wäre eine Lösung zeitlich nicht ganz so schnell möglich. Frühestens beim nächsten Fahrplanwechsel, eher jedoch, wenn in drei Jahren der neue Vertrag für den ÖPNV ausgehandelt wird.