Viele größere Weihnachtsmärkte in der Region sind abgesagt worden, doch an einigen Stellen soll im kleinen Rahmen für ein bisschen Adventsstimmung gesorgt werden. In Grünstadt auf dem Didiergelände zwischen der Kaffeerösterei Green Roast und der Kampfsportschule von Marcel Ritter sind ein paar Zelte aufgebaut. Das Wintervillage soll dort bis Silvester bleiben. Es ist geöffnet donnerstags und freitags ab 16 Uhr sowie samstags und sonntags ab 14 Uhr. Es gilt die 2G-Regel, für Kinder 3G. In der Klosterschaffnerei an der Weinlaube in Bockenheim wird an allen vier Adventswochenenden Glühwein ausgeschenkt: samstags ab 16 Uhr und sonntags ab 14 Uhr. Dabei ist ein Holzofen in Betrieb. Es wird darum gebeten, Abstand zu halten und beim Gang über das Gelände und an der Theke eine Maske zu tragen. Das WeinCafé am Patricia-Wingert muss in diesem Jahr leider noch mal ausfallen. Im historischen Innenhof der Alten Kellerei in Neuleiningen, Untergasse 40 bis 42, ist ein kleines Hüttendorf aufgebaut. Die Anbieter freuen sich an allen Adventswochenenden und an allen Wochenenden zwischen dem 7. und dem 30. Januar auf Besucher: freitags, 15 bis 20 Uhr, samstags und sonntags, 13 bis 20 Uhr. Es gelten die aktuellen Corona-Hygienevorschriften.