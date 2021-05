Ein Team arbeitet aktuell an der Erstellung einer Festschrift zum diesjährigen 1250. Ortsjubiläum der Eistalgemeinde. Sie reicht von der urkundlichen Ersterwähnung 771 bis heute. Eines der Themen: eine Seilbahn, die einst über die Eistalstrasse schwebte.

Dass es einmal eine Seilbahn bei Mertesheim gab, wissen viele heute gar nicht mehr. Das liegt vielleicht daran, dass sie nicht etwa toristischen Zwecken oder dem Vergnügen der Bürger diente, sondern der Beförderung von Kalkstein. Die Firma Giulini zeichnete derienst für den Bau und den Betrieb der Bahn verantwortlich und sie war letzklich nur wenige Jahre im Einsatz. Aber fangen wir bei einer solchen „Geschichte aus der Geschichte“ besser ganz von vorn an:

In den 20er Jahren sapnnte sich die Materialbahn quer über das Dorf Mertesheim, und zwar vom ehemaligen Kalksteinbruch auf der nördlichen Talseite bis zum Bahnhof am südlichen Ortsrand. Im Steinbruch abgebaute Kalksteine wurden am Bahnhof in Züge verladen und von dort zur Firma Gebrüder Giulini in Ludwigshafen transportiert . Bis ins Jahr 1923 soll das Unternehmen seinen Kalksteinbedarf aus verschiedenen Gebieten – etwa der Pfalz, dem Neckartal und Südbaden – bezogen haben. Erst danach erschloss es sich eigene Steinbrüche.

Vom Kalksteinbruch bis zum Bahnhof

Einen Steinbruch gab es in Mertesheim schon vor dem Interesse aus Ludwigshafen. Der erste schriftliche Nachweis stammt aus dem Jahr 1867 und ist im Buch „Bavaria : Landes und Volkskunde des Königreichs Bayern“ zu finden. In ihm wird über Muschelkalkvorkommen bei Mertesheim berichtet. Auch am 7. April 1889 fand der Steinbruch noch einmal Erwähnung: Es wurde ein tödlicher Unfall in der Pfälzer Presse publiziert. Der 73-jährige Tagner Georg Schwind aus Mertesheim verunglückte damals.

Anfang der 20er Jahre erwarb die Firma Gebrüder Giulini den Steinbruch in der Gemarkung „Hintere Gewanne“. Die Firma wollte die Abbaulogistik durch eine Materialseilbahnverbessern. Die für 1,2 Kilometer Länge geplante Seilbahn sollte vom Kalksteinbruch über das Eisbachtal zur Eisenbahnstation führen. Teil des Bauvorhabens war eine Überbrückung der Eistalstraße an dem Punkt, an dem die Seilbahn die Fahrbahn überquert. So sollte der Straßenverkehr vor herabfallendem Material geschützt werden.

Bau verzögert sich durch Unstimmigkeiten

Der Antrag wurde am 9. August 1922 beim Bayerischen Bezirksamt in Frankenthal gestellt, der Bau verzögerte sich aber durch einige Unstimmigkeiten. So erteilte ein Auswärtiger keine Genehmigung zur Überquerung seines Grundstücks an der Eistalstraße, weil er fand, dass die Seilbahn eine Verschandelung des Landschaftsbilds sei. Auch kursierten im Dorf Gerücht, dass es sich bei den erworbenen Grundstücken um Spekulationsobjekte handle und Seilbahnpfosten auf privaten Grundstücken errichtet werden sollten. Das widerlegte die Firma Giulini allerdings in einem Schreiben an den Gemeinderat im Februar 1922.

Die Genehmigung zum Errichten und Netreiben der Seilbahn wurde am 17. Mai 1927 vom Bayerischen Bezirksamt in Frankenthal erteilt, mit dem Bau war allerdings schon früher begonnen worden. So kann man auf einer Luftaufnahme, die 1925 in Grünstadt aufgenommen wurde, bereits die Pfosten in Mertesheim erkennen. In der Genehmigung ist vermerkt, dass eine jährliche Gebühr zur Nutzung der Eistalstraße in Höhe von 50 Reichsmark für die Überbrückung, rückwirkend ab 1924 an die Bezirkskasse in Grünstadt zu zahlen ist.

Personenbeförderung offenbar ein heikles Thema

Vermutlich ist mit der Überbrückung also 1924 begonnen worden. Die Genehmigung von 1927 gewährt interessante Einblicke in die Arbeitsschutz-Auflagen von damals. Sie besagten unter anderem, dass außer zu Revisions- und Instandhaltungszwecken keine Personen befördert werden dürfen. Die maximale Geschwindigkeit betrug dann 3,6 Kilometer in der Stunde. Und für die Be- und Entladestation mussten wettergeschützte, geheizte Unterkunftsräume mit ausreichend Sitzgelegenheiten, je einer Toilette und gesundem Trinkwasser vorhanden sein.

Aus einem Schriftverkehr zwischen dem Gewerbeaufsichtsbeamten für die Pfalz Nord und dem Bezirksamt Frankenthal vom 16. November 1927 geht hervor, dass die Personenbeförderung in der Seilbahn offenbar ein heikles Thema war. Die Firma Giulini einigte sich mit dem Beamten darauf, ein bereits vorhandenes Fördergefäß zum Revisionswagen umzubauen. Einer mündlich überlieferten Anekdote nach soll es im Steinbruch einen äußerst unbeliebten Vorarbeiter gegeben haben, der die Seilbahn jeden Mittag nutzte, um ins Dorf zu gelangen und zu Hause sein Essen einzunehmen. Eines Tages wollten die Arbeiter ihm einen Denkzettel verpassen und ließen ihn einfach die ganze Pause über dem Eistal in einer Gondel hängen.

Seilbahnpfosten bei Mertesheim stehen bis heute

Gemessen am Aufwand für die Errichtung der Seilbahn war sie nur sehr kurz, nämlich von 1924 bis 1931. Die abgebauten Mengen an Kalkstein zwischen 1924 und 1928 betrugen 53.790 Tonnen. Im Jahr 1931 wurde der Steinbruch mit Seilbahn stillgelegt, da der Abraumanteil des Gesteins stieg und sich der Steinbruch damit nicht mehr wirtschaftlich führen ließ.

Als Zeitzeugen vergangener Tage sind heute noch viele Seilbahnpfosten außerhalb des Ortskerns vorhanden. Wer sich auf den Spuren der Vergangenheit bewegen will, kann ihnen, ausgehend von der Eistalstraße, bergauf in Richtung Norden folgen. Oben befindet sich die Senke des ehemaligen Steinbruchs. Heute gehört das Gebiet zum Ökokonto Mertesheim, einer vom Land Rheinland-Pfalz ausgewiesenen Fläche, die vom Landesbetrieb Mobilität in Worms betreut wird. Sie dient als Ausgleichsfläche für Baumaßnahmen in der Umgebung. Auf dem 23 Hektar großen Areal soll sich die Natur weitestgehend frei entfalten können.

Die Festschrift

Die Festschrift zum Dorfjubiläum soll bei einem feierlichen Abend im Spätjahr öffentlich vorgestellt werden, sofern es die Pandemie zulässt. Die auszugsweise Vorstellung einer „Geschichte aus der Geschichte“ in diesem Artikel haben uns Simone und Dominik Benninghoff genehmigt. Sie gehören zum Team, das für die Festschrift recherchiert und schreibt.