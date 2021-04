Faktencheck (2): Beim Thema Windkraft kochen die Gemüter im Leiningerland gerade hoch. Es wird viel diskutiert, doch die Sache ist komplex, sodass Laien die Argumente nicht immer nachvollziehen und ihren Wahrheitsgehalt auch nicht überprüfen können. Wir haben einen Versuch gewagt – und behandeln heute das Thema „Windkraft und Naturschutz“.

Auf Ratssitzungen, in Ausschüssen und bei Infoveranstaltungen zum Thema Windkraft sind in den vergangenen Monaten immer wieder Bedenken gegen den Bau von Windrädern zur Sprache gekommen – unter anderem, weil er einen Eingriff in die Natur bedeutet. Meist geht es dabei um Vögel, die durch die Anlagen beim Fliegen, Brüten oder Rasten beeinträchtigt, oder sogar von Rotorblättern erschlagen werden könnten.

Über das Thema sowie über weitere umweltschutzbezogene Bedenken gegen Windenergieanlagen haben wir mit Lars Lachmann gesprochen. Er ist Vogelschutzexperte in der Bundesgeschäftsstelle des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) in Berlin. Zu den Gegebenheiten vor Ort hat uns Hans-Valentin Bastian, Mitglied des Nabu Eisenberg/Leiningerland und Sprecher des Nabu-Bundesfachausschusses Ornithologie und Vogelschutz, nähere Auskünfte erteilt.

Ferner haben wir wieder Studienergebnisse sowie Verlautbarungen von Verbänden und aus der Politik herangezogen, um Argumente zu überprüfen.

Einwand: Windräder sorgen für eine unnötige Versiegelung von Flächen. Mit Blick auf den Naturschutz ergibt der großmaßstäbliche Ausbau wenig Sinn.

Zu dem Problemfeld vertritt der Nabu eine Haltung, die sich im Wesentlichen auf diese Formel herunterbrechen lässt: Weder darf der Ausbau der Windenergie auf dem Rücken des Naturschutzes erfolgen, noch darf der Naturschutz als Verhinderungswerkzeug für die Energiewende instrumentalisiert werden. Der Verband unterstützt die Klimaschutzziele der Bundesregierung, die letztlich auch dem Schutz der Umwelt dienen, und weist darauf hin, dass diese ohne den Ausbau Erneuerbarer Energien nicht erreichbar seien. Die Windkraft wiederum nehme im Stromsektor eine wichtige Rolle ein.

Jede Form der Energiegewinnung stelle einen Eingriff in die Natur dar, heißt es im „Faktencheck Windenergie“, den Nabu und BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland) 2014 herausbrachten. Wichtig sei, dass bei der Planung der Anlagen naturschutzrechtliche Belange berücksichtigt werden – und zwar möglichst frühzeitig. Der Nabu ist ein klarer Verfechter von Regionalplanungen, die große Gebiete statt kleinerer Einheiten umfassen. Dadurch ermöglichen sie die Berücksichtigung ortsübergreifender Zusammenhänge, die im Naturschutz eine wichtige Rolle spielen.

Mit Blick auf die Versiegelung von Flächen weisen Nabu und BUND darauf hin, dass es wichtig ist, Windkraftanlagen zu bündeln und möglichst nahe an bereits vorhandene Infrastrukturen wie Verkehrswege oder Sportanlagen anzubinden. Je weniger Standorte es gebe, desto mehr Raum bleibe für naturnahe Landschaften. Im Interesse des Umweltschutzes sollten Windkraftanlagen auch nicht aus dem Sichtfeld von Siedlungen heraus verlagert und in „wertvolle Naturräume“ hinein geplant werden.

Als Argument für die Windenergie führen die Verbände an, dass sie anders als die Stromgewinnung aus Kohle nicht „im hohen Maße gesundheits- und klimaschädlich“ sei. Während Tagebau für die Kohlegewinnung eine Landschaft irreversibel verändere, seien Windkraftanlagen vollständig rückbaubar.

Einwand: Windräder sind „Vogelschredderanlagen“.

Leider kommt es tatsächlich immer wieder vor, dass Vögel von Rotorblättern erschlagen werden. Genaue Erhebungen gibt es in Deutschland nicht, aber es existiert eine Liste, in der alle registrierten Zufallsfunde seit 2002 aufgeführt sind. Dort wurden knapp 4200 Fälle vermerkt. Laut Lars Lachmann ist diese Liste jedoch nicht repräsentativ, denn tote Tiere würden oft nicht gefunden, weil Aasfresser sie zu rasch „beseitigen“, oder sie werden schlicht nicht gemeldet. Der Nabu geht von jährlich 200.000 durch Windkraftanlagen getötete Vögel aus.

Diese Zahl müsse jedoch ins Verhältnis gesetzt werden, um zu verstehen, wie groß die Bedrohung tatsächlich ist, sagt Lachmann. So würden 20 bis 40 Millionen Vögel im Jahr von Katzen getötet und etwa 100 Millionen nach Kollisionen mit Glasscheiben sterben. Es gebe allerdings einen wesentlichen Unterschied, der den Verlust durch Windräder doch wieder zum Thema mache: Die Anlagen erwischten durch ihre Höhe überproportional oft große und seltene Vögel wie Seeadler oder Rotmilane.

Das sei ein Problem, weil große Vögel eine niedrigere Reproduktionsrate hätten als kleine, erklärt Lachmann. Ein Adler habe in seinem ganzen Leben vielleicht vier Junge, während eine Meise in einem einzigen Frühling weit über zehn Jungvögel aufziehen könne. Der Ausfall erwachsener Tiere habe bei großen Vögeln gravierendere Auswirkungen und könne bei seltenen Arten durchaus zu einer Bedrohung des Bestands führen.

Daher sei es wichtig, naturschutzrechtliche Belange in die Planung von Windrädern einzubeziehen. Im Rahmen der Regionalplanung sei das am besten möglich. Bei Genehmigungsverfahren nach Immissionsschutzrecht für konkrete Windparks könnten Umweltverbände zwar Einwände vorbringen, Rechtsmittel wie Klagen aber erst einlegen, wenn die Genehmigung schon vorliege. Das sei für keinen der Beteiligten zufriedenstellend.

Einwand: Windkraftanlagen stören Vögel beim Rasten und Brüten. Bei Obersülzen würden sie zudem in einer wichtigen Vogelzugroute liegen.

Tatsächlich gibt es Vögel, die besonders sensibel auf Störungen durch Windräder reagieren oder aufgrund ihrer Flughöhe besonders gefährdet sind. Dem trägt eine Liste der Länderarbeitsgemeinschaft der staatlichen Vogelschutzwarten Rechnung. In ihr werden unter anderem sichere Mindestabstände von Windkraftanlagen zu Habitaten sensibler Vogelarten empfohlen. Lachmann zufolge identifiziert der Nabu anhanddessen weniger oder völlig ungeeignete Standorte.

Wenig geeignete Standorte könnten durch Schutzmaßnahmen nutzbar gemacht werden, etwa das temporäre Abschalten der Anlagen und in Zukunft voraussichtlich auch das Anbringen kamerabasierter „smarter“ Warnsysteme, die geschützte Vogelarten erkennen können und für eine Abschaltung sorgen, wenn sich eine davon nähert. Auf ungeeignete Standorte sollte hingegen ganz verzichtet werden.

Um zu beurteilen, wie geeignet die geplanten Standorte im Leiningerland sind, muss auf die Situation vor Ort geschaut werden. Hans-Valentin Bastian bestätigt, dass der Korridor, in dem die Anlagen stehen würden, regelmäßig von durchziehenden Kranichen genutzt wird. Es handele sich um eine Route, die es den Vögeln erlaubt, das ebenfalls häufig genutzte Pfrimmtal zu meiden. Wegen der Windparks dort wichen sie bei schwierigen Witterungsverhältnissen meist in Nachbartäler aus.

Bastian bereitet auch Sorge, dass der Standort zwischen Obrigheim und Dirmstein nahe an den Offsteiner Klärteichen liegt, die zum europaweiten Natura-2000-Schutzgebietsnetz gehören. Diese Gebiete sollen unter anderem der Erhaltung gefährdeter und nach Europarecht „besonders geschützter“ Vogelarten dienen. Die Offsteiner Teiche seien in weitem Umkreis das einzige größere Rastgebiet und ein wichtiger „Trittstein“ für Zugvögel. Hier kämen geschützte Rohr- und Wiesenweihen, zahlreiche Watvogel- und seltene Entenarten vor, die Kraft für die nächste Etappe in ihre Winterquartiere tankten.

Wollte man eine belastbare Einschätzung ihrer Gefährdung durch Windräder, müsste die Situation aus Sicht des Vogelschutzes begutachtet werden, meint der Experte aus Kerzenheim. Allerdings gebe es in der Gegend – besonders zwischen Dirmstein und Kleinniedesheim – ohnehin schon Windräder, dazu eine Autobahn und Hochspannungsleitungen. Mit Blick auf das gesamte Leiningerland seien ihm die Standorte an dieser Stelle daher deutlich lieber als an manchen anderen.

Einwand: Windräder sind für das Insektensterben verantwortlich.

Eine besondere Gefährdung von Insekten durch Kollisionen mit Windrädern gibt es laut Nabu-Fachmann Lars Lachmann nicht, sondern lediglich einen möglichen Verlust an Lebensraum. Wer etwas anderes behaupte, missinterpretiere vorhandene Berechnungen zur geschätzten Menge getöteter Insekten. Die Zahl, auf die er sich bezieht, klingt in der Tat erst einmal gewaltig: Laut einer Modellrechnung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt sind es fünf bis sechs Milliarden am Tag und 1200 Tonnen im Jahr.

Diese Zahlen müssten allerdings zur Gesamtmenge an Insekten in Relation gesetzt werden. Dann werde klar, dass es eine verschwindend geringe Menge sei. Allein in deutschen Wäldern würden jährlich mehr als 400.000 Tonnen Insekten von Vögeln gefressen. Außerdem werde die Bestandsentwicklung von Insekten nicht durch die Überlebensrate erwachsener, flugfähiger Exemplaren gesteuert, sondern über den Reproduktionserfolg, der hauptsächlich von der Lebensraumverfügbarkeit abhänge.

Und dass der Lebensraum für Tiere in Deutschland nicht in erster Linie durch Windkrafträder, sondern durch menschliche Besiedelung, intensive Landwirtschaft und den Klimawandel schrumpfe, sei allgemein bekannt.

Einwand: Solarenergie ist umweltschonender als Windkraft. Wir sollten lieber die ausbauen.

Laut Lachmann können Solaranlagen umweltschonender sein als Windräder – sie müssen es aber nicht. Es sei eine Frage des Standorts und komme darauf an, was vorher auf der Fläche war, die genutzt werden soll. Durch Photovoltaikanlagen könne etwa dann eine naturschutzfachliche Aufwertung erreicht werden, wenn die Fläche vorher ein Maisacker war und hinterher unter und zwischen den Paneelen eine natürliche Vegetation entstehe, die Tiere anlockt. Man könne durch die Paneele aber auch wertvolle Lebensräume zerstören.

Eine Tötungsgefahr gehe von Solaranlagen nicht aus. Die Flächeninanspruchnahme könne jedoch problematisch sein – außer bei Paneelen auf Hausdächern, die daher bevorzugt genutzt werden sollten. Zu hoch aufgeständerten Anlagen über Ackerflächen, wie sie die Obrigheimer CDU ins Gespräch brachte, sagt der Nabu-Fachmann, dass diese sehr wünschenswert seien, es aber vor allem noch bürokratische Hindernisse dafür gebe: Eine Doppelnutzung von Flächen für Landwirtschaft und Stromerzeugung sei bisher nicht vorgesehen.

Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass Solaranlagen deutlich größere Flächen benötigen, um die gleiche Menge Strom wie Windkrafträder zu erzeugen. Zudem ist die installierte Solarleistung jährlich im Schnitt etwa 1000 Stunden verfügbar, während es bei der Windenergie rund 2200 Stunden sind. Für eine erfolgreiche Energiewende wird ein gesunder Mix aus beidem benötigt. Der Vorteil: Die Windkraft produziert meist vor allem dann Strom, wenn die Solarenergie schwächelt – und umgekehrt.

Zur Person

Lars Lachmann ist Vogelkundler und arbeitet als Leiter Ornithologie und Vogelschutz beim Naturschutzbund Deutschland, für den er verschiedene Aktionen wie die „Stunde der Gartenvögel“ entwickelt und durchgeführt hat. Außerdem ist er Vizepräsident des Deutschen Rates für Vogelschutz (DRV).