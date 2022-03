Weil Kommunen eine Verkehrssicherungspflicht haben, gibt es in den meisten Ortschaften Register, in denen im öffentlichen Raum wachsende Bäume aufgelistet sind. Hier werden auch die Ergebnisse der Untersuchungen durch Experten dokumentiert. In Carlsberg fehlt so etwas bislang. Das will die SPD nun ändern.

Es gehe nicht nur um Haftungsfragen, sondern auch darum, Erkrankungen und Schädigungen an Bäumen frühzeitig zu erkennen, sodass sie durch entsprechende Pflege vielleicht noch erhalten werden könnten, sagte SPD-Fraktionssprecher Stephan Schenk. „Wir möchten eine Datengrundlage für eine seriöse Kosten-Nutzen-Abwägung haben“, erklärte er den Antrag, der in einer gemeinsamen Sitzung verschiedener Ausschüsse am Montag besprochen wurde.

Ortsbürgermeister Werner Majunke (CDU) wies darauf hin, dass es in Carlsberg schon lange ein „Baummanagement“ gebe. Mit Vertretern des Forstamts und Sachverständigen sei der Erste Beigeordnete Gerd Schmitt (FWG) in der Hinsicht sehr aktiv. Dieter Winnewisser (SPD) meinte, dass der 75-jährige Schmitt diese Aufgabe nicht ewig wahrnehmen könne und man deshalb langfristig planen müsse. Im Ausschuss war man sich einig, die Verbandsgemeinde Leiningerland zu beauftragen, Flächen in Carlsberg zu definieren, wo ein Kataster Sinn ergebe. Außerdem sollen die Anzahl der Bäume ermittelt und die Kosten für so ein Register ermittelt werden.