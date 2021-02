Letzte Woche war ich echt frustriert,

denn User Ricardo schimpfte

ganz ungeniert.

Er schrieb auf unserer Facebook-Seite

in des Internetes Weite:

Kommt auch nochmal was

Gescheites oder nur noch Corona?

Langsam reicht es mal!

Corona hier, Corona da,

Corona überall ...

Ja, Ricardo, du hast recht.

Mir ist ja langsam

auch schon schlecht.

Man hört nur Corona

aus allen Ländern,

doch ich kann’s nun mal

auch nicht ändern.

Das Virus ist nun halt mal da,

für dich jetzt aber ohne Co-Ro-Na.

Will starten beim Thema

Home-Offizier.

Da schimpft schon gleich

die Kollegin mit mir.

„Geh’ fort“, sagt sie

„und lass das bloß bleiben. “

Das Thema kann sie

überhaupt nicht leiden.

Dazu muss man wissen:

Sie ist tief verletzt,

denn die Jungs von der

Glasfaser ha’m sie versetzt.

Die Leitungen liegen im Keller bereit.

Seit Monaten! Es wär an der Zeit!

Nur keiner kommt fürs letzte Stück

Und den finalen Glasfaser-Kick.

Über schnelles Internet

daheim wär sie froh,

weil’s das nicht gibt,

kommt sie weiter ins Büro.

Das ist zwar ganz anders

als von der Regierung benannt.

Doch was weiß Berlin

übers Leiningerland?

Hier wird auf die Worte

von Frank Rüttger vertraut,

und mit der Deutschen Glasfaser

das Netz ausgebaut.

Doch Gärten kaputt,

die Gehwege Schrott,

und wenn man sich meldet,

geht’s auch nicht so flott.

Und die Moral von der Geschicht:

Vertrau den fasrigen Worten nicht. Denn gibt es Probleme, lässt man die Leut’ allein.

Kein feiner Zug. Das sollte nicht sein.

Zur Alla-Hopp-Anlage,

dem Prestige-Projekt,

einst eröffnet mit Häppchen und Sekt,

ist der Zutritt verwehrt,

zum Teil ist sie g’sperrt.

Die Stadt gibt dem Kläger

die Schuld an der Sache.

Wenn’s nicht so ernst wär’

dann wär’s fast zum Lache.

Denn das ham die Behörden

sich selbst eingebrockt.

Wer konnte auch ahnen,

dass ein Spielplatz Kinder anlockt?

Pardon, jetzt hab’ ich

mich verschrieben

und werd’ vom Platz auch

gleich vertrieben.

Von Weitem hör ich schon die Klage:

Es ist kein Spielplatz

– sondern eine Frei-zeit-anlage.

Und diese müssen in Corona-Zeiten so oder so geschlossen bleiben.

Ein Teil ist nun offen,

der and’re gesperrt.

Ich frag nicht nach Logik,

das hat keinen Wert.

Ich hoffe und bitte

und wünsche dazu:

den Kindern den Spaß

und den Anwohnern Ruh’!

Und weil wir dabei sind,

es gibt weit’re Klagen,

die kann ich euch heute

im Voraus schon sagen.

Die Winzer, sie werden,

so steht zu vermuten,

sich im Protest gegen

den Leinigertal-Radwege sputen.

Denn wo ist der Sinn,

das muss ich mal fragen,

wenn sie zwar die Kosten

für Wirtschaftswege tragen.

Doch dann den Radlern

den Vortritt lassen sollen.

Soll’n die Bauern bezahlen,

sich sonst aber trollen?

– Das kann man doch nicht

ernsthaft wollen!

Marschier’n wir schnell

nach Hettenleidelheim –

das Wort an sich

ist ja auch schon ein Reim.

Da gibt’s einen Bürgermeister

jung und agil,

doch er sagt schon jetzt,

dass er bald nicht mehr will.

Die Bürokratie macht ihm

doch arg zu schaffen,

da streckt er lieber

gleich die Waffen.

Der Mann hat Recht,

das jetzt schon zu verkünden.

Weil sonst sie in drei Jahren

wohl ohne Kandidat dastünden.

Fast wie in Quirnheim.

Ganz famos,

wo Hubert Deuberts Zeit

geht nochmal los.

Dorfläden sind

nun der nächste Schrei.

In Watten- und Ebertsheim

ist man dabei.

Den Betreibern wünsch’ ich

von Herzen viel Glück.

Und hoffe doch sehr,

es gibt kein Zurück.

Zunächst freun sich alle,

dass der Ort wieder blüht.

Doch dann wird man schnell

des Dorfladens müd’.

Die Preise sind höher

als bei Penny und Netto.

Und Angebote hat man

dort auch nicht im Petto.

Bloß: Vom Päckchen Zucker,

das man bei Aldi vergaß,

Kann der Inhaber nicht leben,

es macht für ihn keinen Spaß.

So liebe Leser,

ich kann’s nicht verschweigen.

Der Himmel hängt nicht

nur voller Geigen.

Die Geschäftleute in der Fuzo,

die tun mir leid.

Keine Kunden, kein Geschäft,

nur Leere weit und breit.

Nun am Ende

meiner Zeilen,

möcht’ ich bei den Kindern

kurz verweilen.

Ein Hoch auf die Jüngsten,

in diesen bescheuerten Zeiten.

Sie sind die Helden,

die in der Stille leiden.

Seit Wochen zu Hause,

die Freunde weit weg.

Und die Art von „Lernen“ hat

auch wenig Zweck.

Denn ohne die andern,

da macht’s wenig Spaß.

Weder in der Home-School,

noch drauß’ auf der Gass.

Ich hätte, das sag ich,

noch mehr zu berichten,

doch jetzt hör’ ich lieber

auf mit dem Dichten.

Habt Dank, liebe Leser

für eure Geduld,

ich stehe bei euch

ganz tief in der Schuld.

Corona ist, es tut mir sehr leid,

ein Fall für alle Ewigkeit.

Doch davon lassen wir uns

nicht unterkriegen.

Irgendwann werden wir

das Virus (hoffentlich) besiegen.

Ohne Murrer,

Kathrin Schnurrer