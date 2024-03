Zu mehreren Diebstählen von Elektroschrott und Metall ist es im Zeitraum vom Dezember bis Februar auf dem Abfallwirtschaftsbetrieb in Grünstadt gekommen, meldet die Polizei. Ein erneuter Einbruch wurde den Beamten am Donnerstag gegen 22.36 Uhr von einem Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebes gemeldet. Der Mitarbeiter konnte über eine Überwachungskamera mehrere Personen auf dem Gelände erkennen. Polizei-Streifen erwischten schließlich zwei 30 und 35 Jahre alte Männer auf dem Gelände und nahmen diese fest. Die beiden hatten in ihren Rucksäcken unter anderem Elektrogeräte vom Wertstoffhof verstaut. Daneben hatten sie einen Fahrzeugschlüssel eines in der Nähe abgestellten VW bei sich. In dem Fahrzeug konnte aber kein weiteres Diebesgut festgestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Personen auf freien Fuß gesetzt.