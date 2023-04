Für den Anbau ans Carlsberger Feuerwehrgerätehaus wird ein weiterer Teil des angrenzenden Bauhofgeländes benötigt. Die bisherige Erweiterungsfläche wird etwas verkürzt, um die Funktionsfähigkeit des Bauhofs weiter zu gewährleisten. Der Ortsgemeinderat hat kürzlich beschlossen, dieses Areal zur Verfügung zu stellen. An zusätzlichem Platzbedarf haben sich 335 Quadratmeter ergeben, hatte Verbandsbürgermeister Frank Rüttger (CDU) in der jüngsten VG-Rats-Sitzung informiert. Benötigt werden Sanitär- und Umkleideräume für bis zu 40 männliche und fünf weibliche Einsatzkräfte. Auch die Jugendfeuerwehr braucht Umkleidebereiche sowie einen Schulungsraum. Darüber hinaus müssen Stellplätze für einen Ranger der First Responder und einen Anhänger für Materialtransporte geschaffen werden. Zudem benötigt technische Ausstattung wie eine Abgasanlage Platz in der bestehenden Fahrzeughalle. Der grobe Kostenrahmen für die Erweiterung mit dem zusätzlichen Grundstücksteil vom Bauhof komme auf rund 964.000 Euro, so Rüttger. Die Modernisierung des Bestandsgebäudes – unter anderem sollen die Dämmung verbessert und eine neue Heizung mit Wärmepumpe eingebaut werden – schlägt mit circa 457.000 Euro zu Buche. Der VG-Rat beschloss, die Planung weiterzuverfolgen.