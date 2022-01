Die erste der für 2022 geplanten Maßnahmen in Mertesheim wird wohl die Reparatur des Eingangstors zum Friedhof sein. „Die Arbeiten an Tor und Pfeilern sind vergeben und sollen Anfang dieses Jahres ausgeführt werden“, berichtet Ortsbürgermeister Kurt Waßner. Neben Neuerungen rund ums Dorfgemeinschaftshaus sei noch einiges für die Eistalstraße vorgesehen.

Dringenden Handlungsbedarf sieht Waßner zum Beispiel in der Raumbeschaffung für den Bauhof, um die zahlreichen Gerätschaften unterstellen zu können. Dazu werde eine der beiden vorhandenen Garagen praktisch um eine weitere nach vorn verlängert, erklärt Waßner. Für die Bauarbeiten hat der Gemeinderat 15.000 Euro im Haushalt veranschlagt. In Angriff genommen werden soll außerdem die Installation von Photovoltaikanlagen auf dem Dach des benachbarten Dorfgemeinschaftshauses.

In der vielbefahrenen Eistalstraße sollen an den Ortseingängen Messtafeln aufgestellt werden, die Autofahrer mit einer Geschwindigkeitsanzeige zum Einhalten des dortigen Tempolimits von 50 Stundenkilometern animieren. Nach wie vor gebe es immer wieder Klagen von Eistalanliegern über Raser, erklärt Waßner. Die Tafeln seien das, was der Ortsgemeinde möglich ist. Für weitergehende bauliche Maßnahmen, wie etwa Fahrbahnteiler, sei der Landesbetrieb Mobilität (LBM) zuständig. Darauf will die Gemeinde beim LBM weiterhin drängen.

Dasselbe gilt laut Waßner für die Planung zweier barrierefreier Bushaltestellen im Eistal. Die sei – wie auch die Planung zur Erstellung eines örtlichen Starkregen- und Hochwasserversorgungskonzepts – bereits im Gemeindehaushalt veranschlagt. „Da wir einen unausgeglichenen Haushalt haben, sind natürlich noch einige Hürden zu nehmen, um an Fördermöglichkeiten zu kommen“, sagt Waßner.

Das Jubiläum soll gefeiert werden

Auf jeden Fall sollen die Feierlichkeiten zum 1250-jährigen Bestehen Mertesheims nachgeholt werden, betont der Ortschef: „Wenn es wegen Corona in diesem Jahr wieder nicht klappen sollte, dann eben im nächsten.“ Normalerweise sollte es bereits dieses Jahr Jubiläumsveranstaltungen geben, denn Mertesheim wurde erstmals im Jahr 771 urkundlich erwähnt – und zwar als Meldrisheim.

Zum Jubiläum sind unter anderem ein Dorfflohmarkt, ein bunter Abend, ein Treffen ehemaliger Mertesheimer, eine Theateraufführung sowie ein Feuerwehr- und Kinderfest vorgesehen. Das 2021 am Dorfgemeinschaftshaus entstandene Backhäuschen sowie der Pavillon würden zusätzliche Feier-Möglichkeiten bieten, sagt Waßner.