Zur Leiningerland-Trophy lädt die Tanzsportabteilung (TSA) der TSG 1861 Grünstadt am Samstag und Sonntag, 6./7. Mai, ein. Erstmals werden nun auch Soloturniere für Einzeltänzer und Tänzerinnen angeboten, ein Pilotprojekt des Deutschen Tanzsport Verbandes.

Nach der erfolgreichen Turnierveranstaltung des vergangenen Jahres mit rund 160 Startmeldungen hat die Abteilung entschieden, die Turniere um die Leiningerland-Trophy um einen Tag zu erweitern.

Das Turnierwochenende startet am Samstag um 12 Uhr mit den Soloturnieren in den lateinamerikanischen Tänzen um die Leiningerland-Trophy. Hier werden die Teilnehmer der Altersklassen Kinder, Junioren und Jugend in einer Sichtungsrunde vorab in die Leistungsklassen Newcomer, Beginner und Advanced eingeteilt. Anschließend wird in jeder Alters– und Leistungsklasse das Turnier um die Tänze ChaChaCha, Rumba und Jive ausgetanzt.

Die Tanzsportabteilung schickt für die TSG Grünstadt neun Jungtänzerinnen in das Rennen, welche sich laut Vereinsangaben fleißig auf das bevorstehende Turnier vorbereitet haben. Mia Radünz, die schon auf der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft im Januar Bronze für die TSG holte, will in der Gruppe Advanced vorne mittanzen und eine Trophäe nach Grünstadt holen.

Erfreulich sind auch die Startmeldungen um die Paartanzturniere am Sonntag. Nach dem aktuellen Meldestand haben 171 Paar ihre Teilnahme zugesagt. Eine Verbesserung der Starterzahl zum Vorjahr. Am Sonntag öffnet die Sporthalle schon um 8.30 Uhr, denn um 9.30 Uhr beginnen die ersten Turniere. Von der TSG gehen Martina und Bernhard Stiefenhöfer in der Startklasse Masters D an den Start und wollen den lang ersehnten Aufstieg in die nächsthöhere C-Klasse in trockene Tücher bringen.

Es starten bei der Hauptgruppe D Latein Maximilian Arnt/ Tiara Trindade, bei der Hauptgruppe II und Masters D Standard Achim und Kathrin Besler. Paul Bodnar/Ivana Radic ebenfalls bereits Vizelandesmeister und Landesmeister starten bei den Junioren I und II D Latein ebenfalls mit dem Ziel in die C-Klasse aufzusteigen. Oliver Müller und Sandra Bechtold starten in der Hauptgruppe C Latein und stehen kurz vor dem Aufstieg in die B-Klasse. Volodymyr Mykhatskyi und Lena Enkler starten für die TSG in der höchsten Startklasse des Turniertages der Hauptgruppe A Latein.

Simon Völbel, zweiter Vorsitzender der TSG, berichtet, dass alle Vorbereitungen für das Turnierwochenende auf Hochtouren laufen „Es ist schön, dass das Angebot von unseren Tanzturnieren, wieder zahlreiche Tänzer aus Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland wahrgenommen wird.“ Völbel erklärt, dass die TSG auf das Veranstaltungswochenende gut vorbereitet ist: „Wir freuen uns an den beiden Turniertagen alle Besucher und Gäste bei uns in der Sporthalle (Asselheimer Straße) begrüßen zu dürfen.“

Noch Fragen?

Weitere Informationen zu den Turniertagen, Zeitplan, Eintrittspreise unter www.tsg-gruenstadt.de