Nils berichtet: Die Schüler der Klassen 1 a und 1 b der Theodor-Heuss-Grundschule in Asselheim haben etwas Gutes getan: Sie haben Obstbäume gepflanzt. Jetzt freuen sie sich schon auf die erste Ernte.

Kleine Gießkannen und bunte Kinderspaten standen schon bereit, genau so wie die fleißigen Männer vom Bauhof, die bereits die beiden großen Pflanzlöcher für die jungen Bäumchen mit einem Bagger ausgehoben hatten. Die Kinder der Klasse 1 a konnten auf dem etwa 2000 Quadratmeter großen Gelände nördlich der Asselheimer Grundschule einen Birnenbaum einpflanzen, die Schüler der Klasse 1 b pflanzten einen Kirschbaum. Die beiden Klassen-Lehrerinnen Annette Anders und Nicole Zeh waren natürlich auch dabei.

Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) war auch dabei, denn die Stadt hat die Bäume bezahlt. Er sagte zu den Kindern: „Wenn ihr die Bäumchen pflanzt, könnt ihr auch viel über die Natur und den Umgang mit der Natur lernen.“ „Ja, und Tiere freuen sich auch über die Bäume“, ergänzte eine Erstklässerin.

Andrea Hanauer hatte vor mehr als 20 Jahren die Idee einer jährlichen Baumpflanzungen für die Erstklässer der Grünstadter Dekan-Ernst-Schule. Warum sollte das nicht auch für die Schule im Ortsteil Asselheim möglich sein? Gesagt, getan. Letztes Jahr wurden die ersten Bäumchen gepflanzt, erzählte Ortsvorsteher Norbert Schott (SPD).

Die Kinder haben gebastelt

Für die Bäumchen hatten sich die 26 Schulanfänger richtig ins Zeug gelegt; sie bastelten und malten die passenden Birnen- und Kirschenfrüchte dazu, die in die Äste gehängt wurden, sowie Krabbeltierchen in Form von Würmern, Käfern und Spinnen. Voller Spannung wurden die Arbeiten der Bauhof-Männer beäugt, die Pflanzpfähle neben die Bäumchen stellten, damit sie besser halten. Im nächsten Frühjahr sollen um die Bäume herum Sonnenblumen-Kerne eingesät werden. Die Sonnenblumen spenden den Jungstämmchen Schatten und schützen sie vor zu starker Sonneneinwirkung, erklärte Andrea Hanauer. So mancher Vogel freut sich bestimmt über die Sonnenblumen-Kerne. Vielleicht wird auch bald noch ein Insektenhotel auf dem Platz aufgestellt. Sicher ist, dass die Kinder und die Lehrer öfter das Gelände besuchen werden, da es gut zu Fuß erreichbar ist und unweit der Grundschule liegt. Für eine erste Kostprobe sorgte am Mittwoch der Asselheimer Landwirt Eugen Eibel, der den Kindern nach getaner Arbeit Äpfel spendierte.