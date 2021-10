Das seit langem geplante erste Streetfood-Festival in Grünstadt, das im Oktober vergangenen Jahres pandemiebedingt nicht stattfinden konnte, wird am kommenden Wochenende, 15. bis 17. Oktober, über die Bühne gehen. Auf dem Luitpoldplatz mit coronakonformen Zugangsbeschränkungen erwartet die Besucher eine bunte Auswahl kulinarischer Genüsse von mehr als 30 Anbietern. Der Markt ist geöffnet am Freitag von 16 bis 22 Uhr und am Samstag von 11 bis 22 Uhr. Am verkaufsoffenen Sonntag, an dem zwischen 13 und 18 Uhr die Einzelhändler in der Innenstadt ihre Ladentüren aufschließen, läuft das Festival von 11 bis 20 Uhr. Näheres dazu in der Donnerstagausgabe.