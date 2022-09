Beim VG-Fest gibt es noch Luft nach oben. Vor allem darf es kein zweites Mal zu solchen Peinlichkeiten kommen wie diesmal.

Für die Veranstaltung auf dem Altleininger Bahnhofsplatz haben sich die örtlichen Akteure sehr viel Mühe gegeben und als Dorffest war es nett. Für die Größe der Verbandsgemeinde ist das Festchen aber zu mickrig ausgefallen. Das konnten auch die interessante Rede mit Kürzungspotenzial von Bürgermeister Frank Rüttger, die Verleihung der Ehrenamtspreise und die Baumpflanzaktion nicht ändern. Erwartungsgemäß gab es hinsichtlich der Resonanz viel Luft nach oben, aus Nachbardörfern kamen nur ehemalige oder aktuelle Kommunalpolitiker. Unterirdisch und peinlich war aber das, was sich am Vormittag zugetragen hat. Wie die RHEINPFALZ aus zuverlässiger Quelle erfuhr und wie ihr auf Nachfrage von mehreren Seiten bestätigt wurde, hatte die VG für das Bergmanns-Blasorchester aus Hettenleidelheim keine Sitzgelegenheiten vorgesehen. Auch hatten die Planer keine Acht auf den Wettergott. Hektisch wurde von Ortsansässigen improvisiert und ein – leider zu kleiner – Pavillon mit Stühlen organisiert. Das BBO quetschte sich hinein, doch als es zu schütten begann, wurden Noten und Instrumente nass. Auch verschwand das Publikum ins abseits stehende Festzelt, wo zu allem Überfluss Musik vom Band lief. Das Orchester brach das Spiel ab – woraufhin den Mitgliedern die vereinbarten Bratwürstchen verwehrt wurden. Rüttger sorgte dafür, dass die Musiker nicht auch noch Hunger leiden mussten und versuchte, deren Verärgerung zu mindern. Gegenüber dieser Zeitung versicherte er, dass so etwas beim nächsten VG-Fest nicht mehr vorkommen wird.