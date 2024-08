In Grünstadt steht am Samstag eine Premiere an: Bei der Filmwelt im Von-Ketteler-Ring findet unter dem Motto „Jung + sicher = E(r)-fahren“ der erste Verkehrssicherheitstag statt. Laut Initiator Jürgen Kemp, der sich als Polizeihauptkommissar in Grünstadt und Umgebung jahrzehntelang um die Verkehrserziehung gekümmert hat, richtet sich die Veranstaltung dieses Mal in erster Linie an 14- bis 30-Jährige und es geht schwerpunktmäßig um die Nutzung von E-Rollern und Pedelecs, da Unfälle mit diesen Gefährten besonders häufig und gefährlich sind. Neben einem Übungsparcours wird es unter anderem Fahrsimulationsgeräte, eine Rauschbrille sowie eine Agilitywand und ein Rahmenprogramm mit Vorführungen, Musik und Verpflegung geben. Näheres erfahren Sie im ausführlichen Vorbericht.