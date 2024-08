Radler und junge Fahrer sind neben Senioren seine Sorgenkinder: Um diese Personengruppen hat sich der Polizeihauptkommissar Jürgen Kemp jahrzehntelang gekümmert und tut das nach seiner Pensionierung weiterhin. Jetzt lädt er zum „1. Grünstadter Verkehrssicherheitstag“. Warum der bei der Filmwelt über die Bühne geht.

Die Anzahl der Fahrradunfälle mit Personenschäden steigt kontinuierlich. 2014 waren es bundesweit 78.685, im vergangenen Jahr 94.050. Dabei verunglücken diejenigen, die auf einem Pedelec unterwegs sind, deutlich häufiger tödlich als die Menschen, die sich mit einem klassischen Drahtesel fortbewegen. Von 23.938 E-Bike-Unfällen mit Verletzten im Jahr 2023 endeten 188 tödlich, was 0,8 Prozent entspricht. Bei den „normalen“ Rädern liegt die Todesrate bei 0,3 Prozent.

„Die Leute unterschätzen die Kraft, die in den elektrischen Hilfsmotoren steckt“, erklärt der pensionierte Polizeihauptkommissar und Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Bad Dürkheim-Nord, Jürgen Kemp diese Zahlen. Deshalb bietet er in jüngster Zeit den meist älteren Pedelec-Nutzern vermehrt Kurse an.

Elektro-Roller werden zum Problem

Auch zum Problem werden Elektro-Roller. „Die darf man ab 14 Jahren ohne Helm und Schulung fahren“, erzählt Kemp. Dabei brächten es die motorisierten Geräte auf Geschwindigkeiten von bis zu 25 Kilometer pro Stunde. Wenn Menschen damit verunglücken, liegt es meist an der falschen Nutzung der Fahrbahnen oder am vorherigen Konsum von Alkohol beziehungsweise Drogen. Laut Statistischem Bundesamt sind 42 Prozent der Unfallopfer unter den E-Scooter-Fahrern jünger als 25 Jahre.

E-Roller-Lenker und Pedelec-Fahrer sind zwei der Hauptzielgruppen, die Kemp zusammen mit seiner Nachfolgerin als Verkehrserzieherin bei der Polizeiinspektion Grünstadt, Diana Stawowy, am 31. August ansprechen will. Da veranstaltet er den „1. Grünstadter Verkehrssicherheitstag“. Er steht unter dem Motto „Jung + sicher = E(r)-fahren“. Dabei sollen vor allem 14- bis 30-Jährige im Fokus stehen. „Das sind diejenigen, um die sich sonst wenig gekümmert wird“, meint Kemp. Die erste Verkehrserziehung gebe es bereits in der Kita, dann werde mit Abc-Schützen der Schulweg trainiert und schließlich mit Drittklässlern das Radfahren geübt. Anschließend finde bis zum Führerscheinerwerb nichts mehr statt, sagt der pensionierte Beamte.

Übungsparcours im Von-Ketteler-Ring

Wo aber trifft man die Klientel, die maßgeblich angesprochen werden soll? Kemp kam bei seinen Überlegungen auf das Kino und rannte bei der Geschäftsführung der Filmwelt Grünstadt offene Türen ein. Alexander Cyron sagt: „Wir unterstützen solche sinnvollen Aktionen sehr gern.“ Das Lichtspielhaus auf dem Didiergelände schaltet Werbung in den Sozialen Netzwerken und schon seit Wochen läuft ein kurzer Reklame-Clip auf der Leinwand. „Seither werden wir immer wieder darauf angesprochen“, erzählt Cyron. Für den Verkehrssicherheitstag selbst stellt der Kooperationspartner seinen Vorplatz, Strom und Wasser zur Verfügung. Der große Parkplatz vor dem Kino bleibt unangetastet, denn die Besucher müssen ja irgendwo ihre Autos abstellen können“, wie Cyron erklärt. Der Von-Ketteler-Ring wird teilweise halbseitig und weiter im Süden voll gesperrt.

Dort sollen Übungsparcours für Pedelec-, E-Roller- und E-Kettcar-Fahrer aufgebaut werden. „Wir werden zum richtigen Umgang anleiten und den Teilnehmern beratend zur Seite stehen“, kündigt Kemp an, der zudem Elektro-Mobile (Motorrad und Auto) ausstellen und darüber informieren will. Am Stand des Deutschen Roten Kreuzes wird gezeigt, wie man einem verletzten Zweiradfahrer den Helm abnimmt.

Unterhaltsames Rahmenprogramm geplant

Auch das Aufstellen von Fahrsimulationsgeräten ist geplant. An einer Station soll zudem die Bedeutung des Toten Winkels erklärt werden. Wer eine Rauschbrille aufsetzt, kann erleben, welche einschränkende Wirkung Alkoholeinfluss hat. An einer Agility-Wand lässt sich die Reaktionszeit messen. Kurz vor der Kurve wird das eindrückliche „Unfall-Denk-mal“ des Vereins zur Verhütung von Verkehrsunfällen aus Alsheim stehen: ein Anhänger, auf dem unter anderem ein Pkw zu sehen ist, der sich um einen Baumstamm gewickelt hat.

Ergänzt wird der „1. Grünstadter Verkehrssicherheitstag“ mit einem Rahmenprogramm. Geplant sind Vorführungen der Rope-Skipping-Girls des TV Dirmstein sowie der Modellflugabteilung des Luftfahrtvereins Grünstadt und Umgebung. Es gibt einen Tanz mit Basketbällen von ehemaligen und aktuellen Lehrkräften der Käthe-Kollwitz-Schule. Die Freiwillige Feuerwehr hat eine Spritzanlage dabei, musikalisch unterhalten die Räuberkinder. Verhungern und verdursten muss auch niemand, das Didier’s ist allerdings erst am Abend geöffnet. Kemp, der die Kosten über die Deutsche Verkehrswacht in Berlin decken möchte, hofft auf einige Hundert Interessenten.

Termin

„1. Grünstadter Verkehrssicherheitstag“ unter dem Motto „Jung + sicher = E(r)-fahren“ am Samstag, 31. August, ab 11 Uhr, an der Filmwelt im Von-Ketteler-Ring.