Strahlende Gesichter in Obersülzen: Beim SVO ist am Mittwochabend der offizielle Spatenstich für den Jugendraum über die Bühne gegangen – ein Projekt, auf das alle sehnlichst gewartet haben.

Einen Treffpunkt für den Nachwuchs im Dorf wünscht man sich schon lange. Ortsbürgermeister Andreas Lehmann (SPD) sagte: „Seit meinem Antritt zur ersten Amtsperiode 2009 sind wir an diesem Thema dran.“ Aber alle anvisierten Standorte hätten sich als ungeeignet erwiesen – entweder, weil sie im Außenbereich lagen, wo Bauten in der Regel untersagt sind, oder weil die Anwohner Belästigungen befürchteten. „Hier ist es nun ideal: nah am Ort und doch weit genug weg“, meinte Lehmann. Im Haushalt sei auch ein finanzieller Beitrag zu dem Vorhaben eingeplant. „Wir steuern insgesamt 5000 Euro für den Bau und die Erstausstattung bei“, kündigte der Bürgermeister an, der sich explizit bei Michael Kimmig bedankte.

Der Chef der örtlichen Rebschule, der neuerdings schnell wachsende Blauglockenbäume züchtet, trägt einen besonders großen Batzen der Kosten. Dicke Paulownia-Stämme im Wert von rund 10.000 Euro hat der Unternehmer geliefert, hat laut Norbert Bölger auch die Fracht von etwa 3800 Euro übernommen. Dem SVO-Vorsitzenden ist zwar noch nicht ganz klar, wie aus dem unhandlichen Rohstoff ohne Sägewerk und maßgeblich in Eigenleistung eine Blockhütte werden soll, aber Kimmig versicherte, dass das unter Anleitung eines aus Österreich stammenden und lange in Kanada lebenden Holzexperten funktionieren wird.

„Nehmt alle den Spaten in die Hand!“, rief Bölger den zahlreichen Gästen zu. Ralf Müller, Vorsitzender des Vereins „Die Räuber“, der sich um die örtliche Kinder- und Jugendarbeit kümmert, kündigte die Mithilfe an. „Die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen wird in Obersülzen von jeher groß geschrieben und unsere Mitglieder sind die späteren Nutzer des Jugendraums“, sagte er.

17.000 Euro werden benötigt

Außer vielen Ehrenamtlichen, die zupacken, werden für die Errichtung des 27 Quadratmeter großen Häuschens mit Photovoltaikanlage auf dem Dach rund 17.000 Euro benötigt. Zu seinem 70. Geburtstag hat sich Bölger deshalb statt Geschenken Geld gewünscht. Inzwischen hat er schon mehr als 8000 Euro zusammen. „Darunter sind einige Einzelspenden von jeweils 500 Euro, die Baumarkt-Kette Hornbach hat 1500 Euro gegeben und von der Globus-Stiftung kamen 3000 Euro“, berichtete er, bevor der Jugendliche Paul Becker mit einer Kreuzhacke die ersten Pflastersteine neben dem Gebäude für den Stadionsprecher am Kunstrasenfeld aus dem Boden löste.

Die Herren- und Damenmannschaften der Fußballer überraschten mit einem großen Fernseher für den Jugendtreff. Die neue evangelische Pfarrerin Franziska Boltenhagen wünschte Gottes Segen und äußerte die Hoffnung, dass vielleicht eine Kooperation mit der Kirchengemeinde entsteht. „Auch wir brauchen immer Räume“, sagte sie. Bölger stellt sich eine Einweihung der Blockhütte am Nikolaustag vor.