Zehn Menschen sind zum ersten Klimastammtisch am Freitag in Grünstadt gekommen. Felix Eichner, einer der Organisatoren, äußerte sich auf Nachfrage zufrieden. Die Teilnehmer beschrieb der 20-jährige Fridays-for-Future-Aktivist so: „Es waren überwiegend Männer da und leider nur wenige junge Leute.“ Hauptthema der kleinen Runde sei der Ausbau der Windkraft in der Region gewesen. „Als guter Standort wurde überwiegend der Grünstadter Berg angesehen. Der Bereich ist zwar Biosphärenreservat, aber nicht bewaldet“, berichtete der Kleinkarlbacher. Guido Dahm aus Ebertsheim habe über die Solar-Booster-Kampagne des Verbands für Wirtschaft und Umwelt berichtet. Der Klimastammtisch soll künftig monatlich stattfinden. Der nächste Termin ist Freitag, 10. März, 18 Uhr im Nebenraum des Restaurants Irodion in Grünstadt.