In Wattenheim wird eine neue Veranstaltung aus der Taufe gehoben: der Kinderkinotag. Welche Filme am Samstag gezeigt werden.

Der neue Kinderkinotag wird diesmal das seit 2017 veranstaltete Kinderfest der Ortsgemeinde ersetzen. Jenes sei nicht mehr auf die anfänglich gute Resonanz gestoßen, im vergangenen Jahr sei es dann ganz schlecht besucht gewesen, erläuterte der Erste Beigeordnete Frank Häckel (CDU). Man habe überlegt, das Fest vielleicht im Wechsel mit einem Kinotag anzubieten.

Dieser soll am Samstag über die Bühne gehen. „Um Filme zu zeigen, haben wir das entsprechende technische Equipment“, sagte er. Auf der großen Leinwand in der Festhalle wird am Nachmittag „Sing“ präsentiert, ein Animationsfilm mit jeder Menge Musik, der für jedes Alter geeignet ist. Abends gibt es dann „Baymax“, ein Abenteuer, bei dem ein liebenswerter Roboter im Fokus steht. Diese Produktion ist freigegeben ab sechs Jahre.

Zünftig mit Popcorn

Vertreter örtlicher Vereine und der Ratsfraktionen werden Snacks, Popcorn und Getränke verkaufen. Für die Begleitpersonen soll ein Bereich zum entspannten Erzählen eingerichtet werden. Bürgermeister Carsten Brauer (CDU) geht nicht davon aus, dass dieses neue Event gleich rund 120 Jungen und Mädchen aus Wattenheim anlockt, wie das jahrelang beim Kinderfest der Fall gewesen war.

In der jüngsten Sitzung des Sozial-, Kultur-, Sport- und Jugendausschusses hat er deshalb vorgeschlagen, zunächst 20 Stühle aufzustellen und davor einige Turnmatten auf den Boden zu legen. Weitere Sitzgelegenheiten seien schnell aufgebaut, meinte er. Auch regte er an, flexibel hinsichtlich des Ablaufs zu sein: „Wenn zum ersten Film sehr viele Drei- oder Vierjährige kommen, deren Aufmerksamkeitsspanne nicht so groß ist, sollten wir während der Vorführung Pausen einlegen.“

Termin

Kinderkinotag in der Festhalle, Samstag, 18. April, ab 15.30 Uhr. Um 16 Uhr läuft der Film „Sing“, um 19.45 Uhr „Baymax“.

