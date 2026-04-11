Der Trilogiewanderweg der Verbandsgemeinde Eisenberg, der am 20. Juni offiziell eröffnet wird, nimmt langsam Gestalt an. Das ist der Stand der Dinge.

Was ist der Trilogiewanderweg?

Um mehr Touristen anzulocken und ihnen die Geschichte der Region näherzubringen, hat sich die Verbandsgemeinde Eisenberg den Trilogiewanderweg ausgedacht. Er besteht aus drei Wanderrouten, die über Zuwege miteinander verbunden sind. Unter dem Motto „Industriekultur erleben“ sollen der Stumpfwaldsteig in Ramsen (17 Kilometer), die Sagenhafte Ruinentour in Kerzenheim (14 Kilometer) und der Tonspurenweg in Eisenberg (acht Kilometer) mithilfe von Figuren wie etwa einer Nonne oder einem Holzfäller und neuen Schildern mit Hintergrundinformationen thematisch mehr miteinander verwoben werden. Die Eröffnung ist für den 20. Juni geplant.

Wie ist der Stand der Dinge?

Die ersten Schilder wurden bereits angebracht, und zwei der Etappen – der Tonspurenweg und die Sagenhafte Ruinentour – sind grob beschildert, teilt Marie-Luise Selzer mit. Sie ist bei der VG Eisenberg für die strategische Planung des Trilogiewanderwegs zuständig. Allerdings fehlen noch einige Schilder, die in den kommenden Wochen montiert werden. Der nächste große Schritt ist die Beschilderung der letzten Etappe, des 17 Kilometer langen Stumpfwaldsteigs. Anschließend werden die Schilder an den Figuren sowie die Wegweiser, Pfosten und Aufkleber angebracht.

Welche weiteren Arbeiten stehen noch an?

Neben der Beschilderung liegt der Fokus aktuell auf der Mediathek, die die Wanderer später über QR-Codes an den Figuren abrufen können. In der Mediathek werden Sagen aus der Region als Audiodateien mit Geräuschen hinterlegt, Zeitzeugeninterviews in Videos festgehalten und historische Bildergalerien zusammengestellt. Auch historische Videos, beispielsweise aus den Eisenberger Gruben, werden integriert. Ziel ist es, die Geschichte der Region multimedial erlebbar zu machen. Dafür arbeitet Selzer mit der Carlsberger Agentur „Storytellerin“ zusammen. Zusätzlich plant Selzer die Eröffnungsveranstaltung, die am 20. Juni stattfindet.

Wann können Wanderer die Wege nutzen?

Da keine neuen Wanderwege gebaut, sondern lediglich ein neues Konzept erstellt wurde, können die Wege theoretisch bereits vor der offiziellen Eröffnung im Sommer begangen werden. Da allerdings noch Schilder, Figuren und weitere Elemente fehlen, ergibt das wenig Sinn für Wanderer, die sich speziell für den Trilogiewanderweg interessieren. Deshalb rät Marie-Luise Selzer allen Wanderbegeisterten zu ein wenig Geduld und empfiehlt, die Wege erst zu nutzen, wenn das Gesamtkonzept vollständig umgesetzt ist.