Nicht nur Caabi war froh, nach zwei Jahren Kerwe-Pause mal wieder nach Asselheim kommen zu können: Das wasserblaue Maskottchen des Cabriobads Leiningerland war am Sonntagnachmittag beim Umzug vor allem bei Kindern ein Hit. Die Asselheimer Kerwe war am Wochenende sehr gut besucht, am Sonntagmittag beispielsweise war fast kein Platz mehr zum Essen in den Höfen zu bekommen. „Wir sind sehr zufrieden, die Kerwe ist sehr gut besucht, gute Stimmung und ein super Kerwewetter“, lautete am Sonntagmittag das Kurz-Fazit des Kerwekomitees.

Polizei: Wenig Einsätze

Auch die Polizei zeigte sich in einer ersten Bilanz zufrieden: Die Asselheimer Kerwe ist am Freitagabend aus Sicht der Grünstadter Beamten „erfreulicherweise“ ruhig verlaufen. Obwohl viele Menschen da waren, mussten die Beamten nur in wenigen Fällen einschreiten. In einem Fall schlug ein 22-Jähriger aus Eisenberg einem 23-Jährigen aus Winnweiler ins Gesicht. Warum er das tat, blieb für die Polizei unklar. In einem anderen Fall kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 23-Jährigen aus Eisenberg und einem 24-Jährigen aus Grünstadt. Die Freundin des Grünstadters ging dazwischen, woraufhin der Eisenberger ihr mit einem Schorleglas dermaßen auf den Arm schlug, dass die 19-Jährige Schnittwunden davontrug. Alle drei Beteiligten mussten medizinisch versorgt werden, weil sie verletzt waren. Einem 23-Jährigen ist das Mobiltelefon gestohlen worden, und ein 46-Jähriger wurde laut Polizei „nach ungebührlichem und aggressivem Verhalten unter Androhung des polizeilichen Gewahrsams“ vom Festgelände verwiesen. Bei Verkehrskontrollen wurde eine 27-jährige Autofahrerin in der Eistalstraße mit 1,06 Promille erwischt. Sie erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer. Ein 23-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades muss sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, er war auf der B271 zwischen Grünstadt und Bockenheim ohne Führerschein unterwegs.