Von Tierheilpraxis bis Naturkosmetik: Die erste Gesundheitsmesse in Biedesheim setzt auf Vielfalt und persönliche Beratung. Die Bilanz der Organisatorin fällt positiv aus.

Rund 20 Aussteller informierten am Wochenende in der Gemeindehalle in Biedesheim über verschiedene Gesundheitsthemen für Mensch und Tier. Organisiert wurde die Messe von Martina Treiber aus Albisheim, die selbst mit einem großen Stand vertreten war. Dort zeigte sie unterschiedliche Anwendungstechniken aus ihrer Gesundheitspraxis.

Die Angebote der Aussteller reichten von Tierheilpraxis, Nahrungsergänzungsmitteln und Naturkosmetik bis hin zu Thai-Yoga-Massage, Trauerbegleitung und Magnetfeldtherapie. Auch Konzepte zur Förderung des Wohlbefindens von Mensch und Tier wurden präsentiert. Die AOK Rheinland-Pfalz/ Saarland war mit einem eigenen Stand vor Ort und stellte ihre Online-Coaches vor, die beispielsweise pflegende Angehörige oder Menschen mit ADHS und Bluthochdruck unterstützen.

Über den Tag verteilt fanden mehr als zehn verschiedene Gesundheitsvorträge statt, die auf der Bühne präsentiert wurden und bei den Besuchern auf großes Interesse stießen. Während sich der Besucherstrom am Vormittag noch in Grenzen hielt, war die Messe am Nachmittag gut besucht.

„Gute Anregungen und Informationen“

Zu den Gästen zählte auch Sarah Bernhardt aus Albisheim, die mit ihrem Mann und Sohn gekommen war, um sich über Alternativmedizin für Mensch und Hund zu informieren. „Man muss zwar schon selbst für die eigene Gesundheit sorgen – so machen wir das – aber Anregungen holen wir uns gerne“, sagte sie. Sie ergänzte: „Für mich dürfte die Messe das nächste Mal gerne noch größer sein und ich würde mir zusätzlich Info-Stände über wertvolle und gesundheitsfördernde Lebensmittel wünschen.“

Pia Paganotto aus Worms besuchte die Messe, da eine Freundin von ihr als Ausstellerin dort vertreten war und sie schon öfter mit ihrem Hund in deren Tierheilpraxis Kundin war. Sie berichtete: „Wir haben gute Erfahrungen mit der Bio-Resonanztherapie gemacht“. Valentin und Apa Renz aus Einselthum interessierten sich besonders für gesunde Lebensweisen. „Wir trinken keinen Alkohol, nur Wasser und rauchen nicht“, erklärte Renz und fügte hinzu: „Alles, was mit Gesundheit zu tun hat, interessiert meine Frau und wir konnten hier einiges Interessantes für uns entdecken.“

Auch Marion Eberle aus Biedesheim wurde auf der Messe fündig. Sie suchte nach Entspannungstechniken und geeigneten Übungen zur Entspannung von Körper und Geist. Stefan Müller aus Hettenleidelheim besuchte die Messe gemeinsam mit seiner Partnerin. „Ich selbst arbeite in der Trauerbegleitung und habe jetzt auch Öle und Klangschalen in meine Arbeit integriert, wozu ich gute Anregungen und Informationen auf der Messe finden konnte“, erzählte er.

Veranstalterin: Durchweg positives Feedback

Das Resümee der Veranstalterin fällt positiv aus. „Von den Besucherzahlen her, die ich auf 60 bis 80 schätze, bin ich für die erste Messe zufrieden“, sagt Treiber. Bei einer zukünftigen Veranstaltung wünsche sie sich einen separaten Raum für die Gesundheitsvorträge. „Von den Standbetreibern habe ich durchweg positives Feedback erhalten, viele Kontakte wurden geknüpft, neue Kunden konnten gewonnen werden und vor allem die Netzwerkarbeit konnte gefördert werden – die Beratungsgespräche fanden persönlich mit Menschen statt und nicht nur digital, was rege genutzt wurde“, sagte Treiber und ergänzte: „Da das Interesse sehr groß war, werde ich meinen Vortrag über Entgiftung erweitern und zukünftig auch in Praxen oder ähnlichen Einrichtungen anbieten.“