Die ersten Kriegsflüchtlinge sind in der Region angekommen: Zwei Kinder aus der Ukraine sind in der Verbandsgemeinde Eisenberg eingetroffen. Sie wohnen bei ihrer Mutter, die arbeitsbedingt bereits in Deutschland war, wie Kirsten Bläse vom Standesamt der Verbandsgemeinde auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte. Sowohl der Kreis Bad Dürkheim als auch der Donnersbergkreis sind auf der Suche nach Wohnungen für Menschen aus der Ukraine. Dürkheims Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) sagt: „Niemand weiß exakt, wann Schutzsuchende bei uns eintreffen werden. Erste Schätzungen gehen von 18.000 bis 20.000 Menschen in Rheinland-Pfalz aus. Im Landkreis könnten dann rund 600 bis 700 Flüchtlinge, hauptsächlich Frauen und Kinder, eine vorübergehende Unterkunft und Schutz vor dem Krieg suchen.“ Wer Wohnraum zur Verfügung stellen kann oder den Kreis als Übersetzer unterstützen möchte, kann sich an die Mitarbeiterinnen Manuela Murr unter Telefon 06322 961-3122 und Petra Hammann, 06322 961-3123, wenden; E-Mail: asyl@kreis-bad-duerkheim.de. Auch Landrat Rainer Guth (parteilos) und die Bürgermeister des Donnersbergkreises appellieren an Hausbesitzer, Wohnungen zur Verfügung zu stellen; für die VG Eisenberg ist Kirsten Bläse, Telefon 06351 407-402, E-Mail k.blaese@vg-eisenberg.de, Ansprechpartnerin. In der Verbandsgemeinde Leiningerland ist derzeit Platz für 20 Personen, auch hier wird weiterer Wohnraum gesucht, Kontakt: Dominik Gschwind, Telefon 06359 8001-4111. Bei einem Treffen der Innenminister der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union soll am Donnerstag unter anderem darüber beraten werden, ob die Flüchtlinge ein Asylverfahren durchlaufen müssen.