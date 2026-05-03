Nach dem Zusammenstoß mit einem Baum macht sich die Fahrerin einfach aus dem Staub. Was sie offenbar nicht ahnt: Der Unfall wurde beobachtet.

Eine betrunkene Seniorin hat am späten Samstagabend einen Unfall in Kirchheim verursacht und anschließend Unfallflucht begangen. Dies teilt die Polizei mit. Beim Abbiegen prallte die Autofahrerin gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Dabei wurden sowohl ihr Wagen als auch der Baum beschädigt. Statt anzuhalten, sich den Schaden anzusehen und die Polizei zu rufen, fuhr die 78-Jährige einfach weiter. Zeugen hatten den Unfall jedoch beobachtet, folgten der Frau und alarmierten die Polizei. Die Beamten wurden rasch fündig und kontrollierten die Fahrerin. An ihrem Auto gab es frische Schäden an der Vorderseite, die zum von den Zeugen geschilderten Unfallhergang passten. Außerdem roch die Frau stark nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab über 1 Promille. Auf der Dienststelle folgte ein Bluttest. Auf die Seniorin kommen nun Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort zu. Außerdem nahmen die Beamten ihr den Führerschein weg.

Weitere Zeugen, die etwas gesehen haben, melden sich bei der Polizeiinspektion in Grünstadt unter der Telefonnummer 06359-93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de.