Ein schwebender Engel nach Ernst Barlach wird demnächst die protestantische Kirche in Wattenheim schmücken. „Die Skulptur hat uns der örtliche Künstler Guido Schwalb geschenkt“, erläutert Pfarrerin Monica Minor. Beim Erntedank-Gottesdienst mit Abendmahl am Sonntag, 2. Oktober, ab 10.30 Uhr wird jeder Besucher noch einen kleinen Schutzengel aus Schwalbs Werkstatt bekommen. „Bei der Andacht sammeln wir für bedürftige Menschen, die Kunden bei der Grünstadter Tafel sind“, kündigt die Pastorin an. Der Gottesdienst und das gemeinsame Mittagessen im Anschluss wird von Karolin Hild musikalisch begleitet, die schon beim Sing-Picknick mit Neuen Geistlichen Liedern erfreut hat.