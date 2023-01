Erneut ein Schockanruf: Am Mittwoch erhielt eine 53-Jährige zwischen 10.45 und 12 Uhr mehrere Anrufe, bei denen ihr erzählt wurde, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Zur Abwendung der Haft müsse sie eine Kaution von 85.000 Euro zahlen. Im Laufe eines Telefonates wurde die Frau an einen angeblichen Staatsanwalt weiterverbunden. Die Angerufene durchschaute zum Glück zusammen mit ihrem hinzugezogenen Ehemann die Masche und übergab das Geld nicht. Die Polizei rät, in solchen Fällen immer misstrauisch zu sein. Präventionstipps zu dieser und anderen Tricks der Täter findet man unter www.polizei-beratung.de.