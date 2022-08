Für einen Kerweumzug braucht man normalerweise Kerweborsch und ein paar weitere Gruppen, am besten mit Motivwagen. Im Anschluss folgt noch eine Kerwerede, bei der das Dorfgeschehen mehr oder weniger auf die Schippe genommen wird. In Tiefenthal war diesmal, zumindest beim Punkt Motivwagen, die Luft raus. Aufgrund der erhöhten Sicherheitsauflagen gab es nur einen kleinen Handwagen, der am Traktor von Ortsbürgermeister Edwin Gaub (CDU) befestigt war. Mit dem Traktor wurde auch der Kerwestrauß durch den Ort gefahren. „Die anderen hatten alle keine Lust, unter diesen Auflagen mitzumachen“, sagte Gaub. Dennoch reihten sich neben den Kerweborsch auch noch die „Diefedaler Deifelweiwer“ und eine Gruppe von 15 Stadtradlern in den kleinen Umzug ein. Feuerwehrleute in alten schwarzen Uniformen zogen eine historische Pumpe und sorgten unterwegs mit Löschwasser für Abkühlung. Das war’s. Trotz der Kürze des Umzugs brauchte dieser über eine Stunde, um durch die Ortsstraßen zu kommen. Am Schluss wurde es wieder traditionell: Sarah Mann hielt die Kerwerede und berichtete von dorfinternen Geschichten, die die „Kerwegäscht un Kerweleit“ erfreute. Auch eine Kapriole von Ober-Kerweborsch Thomas Mann wurde zum ersten Mal in 44 Jahren seiner Kerwekarriere zum Besten gegeben.