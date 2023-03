Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Besinnliche Einstimmung aufs bevorstehende Weihnachtsfest? Trauben sich fröhlich unterhaltender Menschen vor dem Glühweinstand? Lachende Kinder auf dem Karussell? Fehlanzeige. Stattdessen gähnende Leere beim Grünstadter Adventsmarkt. Die Bilanz von Beschickern und Besuchern fällt diesmal extrem ernüchternd aus.

Das erste Wochenende war famos, am zweiten war nichts los, um den dritten Advent war es durchwachsen und an den letzten drei Tagen extrem schlecht: So lautet das übereinstimmende Fazit