Die Amtszeit von Laura Wessa als Pfälzische Weinprinzessin 2021/2022 ist seit Oktober beendet und die Gemeinde Bockenheim möchte sich für ihr Engagement bedanken. Ihr zu Ehren gibt es daher am Samstag, 12. November, ab 19 Uhr in der Festhalle Emichsburg eine Erlebnisweinprobe unter dem Motto „Wein mit allen Sinnen“. Der Bockenheimer Weinliebhaber Jörg Ludwig Neumann will die Gäste „mit den unterschiedlichen Empfindungen“ in die Welt der Sinne eintauchen lassen und zugleich einen unvergesslichen Abend für Laura Wessa gestalten. Für das leibliche Wohl bei der Veranstaltung sorgt das Landgasthaus Neuhäusel. Karten für den Abend gibt es für 28 Euro – darin sind Weinprobe und Verköstigung enthalten – bei der Ortsgemeinde Bockenheim unter Telefon 06359 946410.