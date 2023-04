Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Sonntag wird es zum Volkstrauertag erstmals keine Gedenkfeier auf dem Mertesheimer Friedhof geben. Wegen Corona wurde, wie in anderen Gemeinden auch, die Veranstaltung abgesagt. Der Opfer von Gewalt und Krieg wird in Mertesheim trotzdem auf besondere Weise gedacht.

Am Dienstagvormittag haben die Mitarbeiter des örtlichen Bauunternehmens Bender die Arbeiten am Denkmal auf dem Friedhof beendet. Frischer grüner (Roll-)Rasen ziert die Fläche vor der Gedenktafel,