Marianne (Monika-Margret Steger) ist Fachärztin, aber auf dem Papier steht „arbeitsunfähig“. Das sei nicht richtig, klärt die 40-Jährige ihren Therapeuten (Ulrich Westermann) in dem Drama „Mariannes Baby“ auf. Schließlich nehme sie sich nur mal eine Auszeit als Dienerin der griechischen Mondgöttin Artemis in der Anderwelt. In der hiesigen Welt sucht sie vergeblich ihr Leben zu finden.

„Hören Sie die Arie ,Bereite dich, Zion“ aus dem Bach’schen Weihnachtsoratorium?“, will Marianne wissen und im Hintergrund beginnt das Lied zu