Nach zwei Jahren Stillstand wegen der Pandemie hatte am Wochenende die Asselheimer Weinwanderhütte erstmals wieder geöffnet. Bewirter Matthias Armbrust zeigte sich sehr zufrieden zum Saisonauftakt: Trotz des plötzlichen Wintereinbruchs wurde das Häuschen auf dem Berg an beiden Tagen „erstaunlich gut besucht“. Aufgrund der starken Schneefälle in der Nacht auf Samstag hatten sich der Asselheimer Nebenerwerbswinzer und sein Team eigentlich auf weniger Besucher eingestellt. Aber spätestens am Samstagnachmittag wurde nach seinen Worten deutlich: „Die Leute wollen Corona endlich hinter sich lassen, wieder rausgehen und auch einkehren.“ Vielleicht habe auch die größte Parallelveranstaltung, der Weinstraßen-Marathon, für den einen oder anderen Gast mehr gesorgt, so Armbrust, der von seiner Familie und Freunden auf der Hütte unterstützt wurde. Auch über Ostern wird er mit seinem Team wieder oben sein: Karfreitag ab 10 Uhr, Karsamstag ab 12 Uhr, Ostersonntag und -montag, jeweils ab 10 Uhr. Neben Armbrust werden bewirten die Winzer Echter, Eibel, Kneisel, Schroth, Nehb und Triebel. Am 24./25. September ist der Hüttenabschluss mit Fackelzug vorgesehen.