Grünstadt. Nach mehr als anderthalb Jahren sind am Wochenende erstmals wieder Südwestdeutsche Kurzbahnmeisterschaften im Pirmasenser Plub gewesen. Die insgesamt 190 Aktiven waren darüber so begeistert, dass sie absolute Top-Leistungen und Bestzeiten erbrachten. Die Zufriedenheit war dementsprechend groß.

Ausgerichtet wurde die Meisterschaft auf der 25 Meter-Bahn vom Südwestdeutschen Schwimmverband mit Unterstützung des Schwimmvereins Pirmasens. Zu den 13 Vereinen, die bei den Meisterschaften waren, gehörte der Schwimmclub Delphin. Die Grünstadter sind mit 15 Schwimmern nach Pirmasens gefahren.In der offenen Klasse konnten die Delphine eine Silber- und sechs Bronzemedaillen und in den Jahrgangsklassen zwölf Gold-, elf Silber- und sieben Bronzemedaillen erschwimmen. Bei 91 Starts der 15 Schwimmer wurden 54 neue Bestzeiten erreicht. Zugunsten der Einzelwettkämpfe verzichteten die Trainer auf die Teilnahme an Staffelwettbewerben.

Es sei den Aktiven deutlich anzumerken gewesen, dass ihnen die Wettkampfpraxis fehlt, meinte Trainer Michael Dietz. Das habe sich auch daran gezeigt, dass teils Bestzeiten oder bessere Platzierungen wegen kleiner Fehler beim Start, an der Wende oder in der Laufeinteilung verschenkt worden seien.

Mara Griebe beste weibliche Schwimmerin

Die absolut besten Leistungen wurden in der offenen Klasse von Felix Brade geschwommen. Mit 571 Punkten über die 100 Meter Brustschwimmen in 1:07,02 Minuten und 550 Punkten über 100 Meter Freistilschwimmen in 0:54,85 Minuten steht er als aktuell bester Schwimmer ganz vorn. Bei den Frauen war das Mara Griebe mit 486 Punkten über 100 Meter Freistil in 1:03,88 Minuten. In der offenen Wertung habe vor allem Felix Brade geglänzt, lobte Dietz. Mit vier dritten Plätzen und Bestzeiten über 100 Meter Brustschwimmen in 1:07,02 Minuten und 50 Meter Brustschwimmen in 0:30,86 Minuten habe er eine großartige Vorstellung abgeliefert. Unerwartet, aber umso erfreulicher seien der zweite Platz von Fiete Baaden mit 2:28,47 Minuten und der dritte Platz von Jonas Griebe in 2:33,89 über 200 Meter Rückenschwimmen.

Silber in den Jahrgangswertungen über 50 Meter Rückenschwimmen und Gold über 200 Meter Rückenschwimmen errang Fiete Baaden. Moritz Brade errang auf den Brustschwimmstrecken zwei Silber- und eine Bronzemedaille. Luca Gieseler durfte sich über eine Silber- und eine Bronzemedaille freuen. Jule Finkler schaftte zwei Gold-, eine Silber- und eine Bronzemedaille. Für Jonas Griebe gab es je eine Gold-, Silber- und Bronzemedaille. Mara Griebe erreichte fünf Gold-, drei Silber- und eine Bronzemedaille. Tobias Griebe erschwamm eine Bronzemedaille, Felix Wagner drei Gold- und zwei Silbermedaillen.

Trainer insgesamt zufrieden

Die größte Verbesserung zur bisherigen Wettkampfleistung erreichten Maren Dohn über 50 Meter Schmetterlingsschwimmen, Elisa Graf über 200 Meter Freistilschwimmen, Tobias Griebe über 50 Meter Rückenschiwmmen und Sina Fleischmann über 100 Meter Lagenschwimmen.

Insgesamt sei man zufrieden, so die Trainer Julia Weiß und Michael Dietz. Zwar hätten nicht alle Schwimmer ihre Möglichkeiten ganz ausgeschöpft, das liege sicher auch am fehlenden Training. Ein bisschen neidisch sei man auf Vereine, deren Mitglieder in der Zeit der Pandemie durchgehend trainieren konnten. Die Grünstadter Schwimmer hätten beim Training einiges aufzuholen.