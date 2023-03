Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Männer vom Fischerverein Forelle hatten es eigentlich gut gemeint: Mit einem Tor wollten sie dafür sorgen, dass die brütenden Vögel am Tagebauweiher ihre Ruhe haben. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht. Jetzt muss nämlich erst einmal geprüft werden, ob in dem Landschaftsschutzgebiet überhaupt Tore aufgestellt werden dürfen.

In den vergangenen Tagen hat es bei manchem Besucher der Erdekaut ein langes Gesicht gegeben. Wer den großen Tagebauweiher umrunden wollte, stand plötzlich vor einem verschlossenen